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Konyaspor'un kaptanına teklif çok, sonuç yok!

Yeşil-beyazlı takımda iyi bir sezon geçiren Adil Demirbağ için Trabzonspor tekliflerini sürekli yenilerken, Konyaspor'un istediği rakamlara henüz gelinemedi

Konyaspor'un kaptanına teklif çok, sonuç yok!
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Tümosan Konyaspor’un kaptanı Adil Demirbağ için Trabzonspor’un ısrarı devam etse de henüz orta yol bulunamadı. Karadeniz ekibi sürekli para artı ve futbolcu teklifinde bulunurken, Konyaspor yönetimi ise ısrarla 5-6 milyon euro civarında bonservis ücreti talebinde bulunuyor.

Trabzonspor son olarak Adil için 2 milyon euroya kadar bonservis ücreti ve Gökhan Gürpüz ve Serdar Saatcı teklifini sundu. Alınan bilgiye göre Konyaspor’un bu teklife de olumsuz yaklaştığı ve beklentisinin 4 milyon Euro artı Batista Mendy olduğunu ifade edildi. Taraflar arasında henüz orta yol bulunamazken, pazarlıkların devam ettiği gele bilgiler arasında. 

Haber Merkezi

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