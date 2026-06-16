Konyaspor'un kaptanına teklif çok, sonuç yok!

Tümosan Konyaspor’un kaptanı Adil Demirbağ için Trabzonspor’un ısrarı devam etse de henüz orta yol bulunamadı. Karadeniz ekibi sürekli para artı ve futbolcu teklifinde bulunurken, Konyaspor yönetimi ise ısrarla 5-6 milyon euro civarında bonservis ücreti talebinde bulunuyor.

Trabzonspor son olarak Adil için 2 milyon euroya kadar bonservis ücreti ve Gökhan Gürpüz ve Serdar Saatcı teklifini sundu. Alınan bilgiye göre Konyaspor’un bu teklife de olumsuz yaklaştığı ve beklentisinin 4 milyon Euro artı Batista Mendy olduğunu ifade edildi. Taraflar arasında henüz orta yol bulunamazken, pazarlıkların devam ettiği gele bilgiler arasında.