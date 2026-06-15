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Konya'da bugün kimler vefat etti? 15 Haziran Pazartesi günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 15 Haziran Pazartesi günü 9 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 15 Haziran Pazartesi günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:
 

  1. MERYEM YİĞİT
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  2. CAHİDE ÖZBULDUK
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  3. KADİR TEK
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  4. BEHİCE YILMAZ
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  5. MEHMET NAR
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  6. AKİF ERDOĞAN
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  7. ZİKRİ AKSAKAL
    TEM MEZARLIĞI
     
  8. İBRAHİM ASLAN
    İSTİKLAL MEZARLIĞI
     
  9. BEBEK PARLA TÜRKCAN
    YEDİLER MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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