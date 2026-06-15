Konya'da bugün kimler vefat etti? 15 Haziran Pazartesi günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 15 Haziran Pazartesi günü 9 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- MERYEM YİĞİT
MUSALLA MEZARLIĞI
- CAHİDE ÖZBULDUK
ÜÇLER MEZARLIĞI
- KADİR TEK
ARAPLAR MEZARLIĞI
- BEHİCE YILMAZ
ÜÇLER MEZARLIĞI
- MEHMET NAR
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- AKİF ERDOĞAN
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- ZİKRİ AKSAKAL
TEM MEZARLIĞI
- İBRAHİM ASLAN
İSTİKLAL MEZARLIĞI
- BEBEK PARLA TÜRKCAN
YEDİLER MEZARLIĞI