Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması'nda kazananlar belli oldu

Yarışmaya Bin 600 Eser Katılım Sağladı!

Darko Drljevic, Klaus Pitter, Metin Peker, Dr. A. Nuri Köksal ve Yiğit Özgür’den oluşan güçlü jüri heyeti, nihai kararı vermek üzere bir araya geldi. Bu yıl “Nasreddin Hocalı İnsan Hakları” konusuyla düzenlenen yarışmaya katılım sağlayan eserleri titizlikle inceleyen jüri üyeleri, 60 farklı ülkeden 580 karikatür sanatçısının gönderdiği toplam Bin 600 eseri masaya yatırdı. Tam 5 tur süren ve adeta bir görsel şölene dönüşen zorlu değerlendirme çalışmalarının sonucunda, uluslararası jüri ödül almaya hak kazanan isimleri belirledi.

Dereceye Giren ve Özel Ödül Alan İsimler Belli Oldu!

Büyük bir rekabetin yaşandığı yarışmada en yüksek puanı toplayarak Büyük Ödülün sahibi olan isim Brezilya’dan Cau Gomez oldu. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek mizahı çizgilere döken sanatçılardan Ukrayna’dan Oleksiy Kustovsky, İtalya’dan Alessandro Gatto, Belçika’dan Sunnerberg Constantin ve Polonya’dan Grzegorz Szumowski ise sergiledikleri üstün performansla Başarı Ödülüne layık görüldü.

Yarışma kapsamında her yıl geleneksel olarak verilen özel ödüller de bu yıl sahiplerini buldu. Karikatürcüler Derneği Özel Ödülü Portekiz’den Carlos Silva’ya giderken, Jüri Özel Ödülü Romanya’dan Mihai Gabriel Boboc’un oldu. Sanata destekleriyle öne çıkan kurumların ödüllerinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü Bulgaristan’dan Ivailo Tsvetkov’a, Akşehir Belediyesi ve Nasreddin Hoca Özel Ödülü Portekiz’den Pedro Silva’ya, Tüpraş Genel Müdürlüğü Özel Ödülü Belçika’dan Stefaan Provijn’e ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü Rusya’dan Sinchinov Evgeniy’e takdim edildi.

Dünyanın dört bir yanından mizahı Akşehir'e taşıyan bu nadide eserler, bu yıl 67'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında açılacak özel sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Kültür ve sanat dünyasını Akşehir'de buluşturacak olan şenliğin açılış programında, dereceye giren ve özel ödül kazanan tüm sanatçılar sahnede ağırlanarak ödüllerini bizzat teslim alacaklar.

