Ereğli'de pedal dostluk ve barış için döndü

Festival, açılış töreninin ardından düzenlenen şehir içi bisiklet turuyla başladı. Katılımcılar, Ereğli’nin Cadde ve sokaklarında pedal çevirerek festival heyecanını hep birlikte yaşadı. Akhüyük Şifalı Su Havuzları’nda verilen kısa molanın ardından bisikletseverler, Sümer Sosyal Tesisleri içerisindeki kamp alanına kadar uzanan parkurda dostluk ve barış için pedal çevirdi. Üç gün boyunca sağlık, spor, doğa ve eğlenceyi bir araya getiren festivalde katılımcılar hem Ereğli’nin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu hem de yeni dostluklar kurarak unutulmaz anılar biriktirdi. Festival süresince düzenlenen etkinlikler, bisiklet sporunun yaygınlaştırılmasına ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına katkı sağladı.

Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, festivalin ardından yaptığı değerlendirmede: “Yurtta Barış, Dünya'da Barış temasıyla düzenlediğimiz 3. Ereğli Bisiklet Festivalimizi birbirinden güzel anılarla tamamladık. Yurt içinden ve yurt dışından gelen yüzlerce bisiklet tutkunu ile üç gün boyunca dostluk, barış ve sağlıklı yaşam için pedal çevirdik. Ereğli’mizin eşsiz güzelliklerini misafirlerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Festivalimize katılarak bu güzel coşkuyu bizimle paylaşan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ereğli’mizi bilim, sanat, spor ve sağlıklı yaşamı destekleyen etkinliklerle tanıtarak sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Barış, dostluk ve dayanışma mesajlarının ön plana çıktığı festival, renkli görüntüler ve güzel anılar eşliğinde sona erdi. Bisiklet tutkunlarının büyük beğenisini kazanan organizasyon, Ereğli’nin tanıtımına önemli katkı sağladı.