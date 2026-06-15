Ereğli Kitap Günleri yoğun ilgiyle sona erdi

Kültür ve edebiyatın buluşma noktası haline gelen etkinlikte; 25 ulusal ve 14 yerel yazar okuyucularıyla bir araya geldi. 58 yayınevinin yer aldığı Kitap Günleri boyunca stantlarda binlerce kitap Ereğlililerle buluşurken, yazarlarla gerçekleştirilen söyleşi ve imza programları büyük ilgi gördü.

Çocuklar ve gençler için düzenlenen atölyeler ile kültürel etkinlikler de organizasyona ayrı bir renk kattı. Ereğli Kitap Günleri; kültür, sanat ve edebiyatın toplumun her kesimiyle buluşmasına önemli katkı sağladı. Etkinlik süresince oluşan samimi ortam ve kitap sevgisi ise katılımcılardan tam not aldı.

Gerçekleştirdikleri Kitap Günleri’ne gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar: “10 gün boyunca kültür ve edebiyatın kalbi Ereğli’mizde attı.

Kitaplara, yazarlara ve kültürel etkinliklere gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. İmza günleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler ve ikramlarla her yaştan hemşehrimiz kitapların büyülü dünyasında keyifli vakit geçirdi.

Kitap Günlerimize katılan tüm yazarlarımıza, yayınevlerimize ve bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ereğli’mizi kültür, sanat ve edebiyatla buluşturmaya devam edeceğiz. Birlikte nice kitaplarla, nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle…” ifadelerini kullandı.

Ereğli Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getirmeyi sürdürürken, gelecek yıllarda da Kitap Günleri’ni daha kapsamlı programlarla düzenlemeyi hedefliyor.