Başkan Ustaoğlu vatandaşla buluştu

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' buluşmaları kapsamında Kızılcalar, Karakavak ve Aktaş mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Ustaoğlu vatandaşla buluştu
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' buluşmalarının ikincisinde Kızılcalar, Karakavak ve Aktaş mahalle sakinleriyle Necip Fazıl Kısakürek Parkı'nda bir araya geldi.
  • AK Parti yetkilileri ve belediye birim müdürlerinin katıldığı programda, mahalle sakinlerinin imar, ulaşım, temizlik ve altyapı talepleri dinlenerek yerinde çözümler üretildi.
  • Başkan Ustaoğlu, devam eden projeler ve hizmetler hakkında bilgi verdi; sorumluluk alanları dışında da her konuda hizmet üretmeye gayret ettiklerini belirtti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programının 2.cisi Kızılcalar, Karakavak ve Aktaş mahallesi  sakinlerinin katılımı ile Necip Fazıl Kısakürek Parkında gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Seydişehir İlçe Başkan Vekili Bilal Güneş, Ak Parti İlçe Yerel Yönetimler  Başkanı Mehmet Gültekin, Kadın Kolları Başkanı Hacer Akın, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çiftçi, katıldı.

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Başkan Ustaoğlu vatandaşla buluştu

Seydişehir Belediyesi başkan yardımcıları ve  birim müdürlerinin de hazır bulunduğu programda, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve ihtiyaçları tek tek dinlenerek birim müdürleri tarafından yerinde çözümler üretilirken yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Seydişehir’de devam eden projeler ve planlanan belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Ustaoğlu, vatandaşlardan gelen soruları cevapladı.

Sorumluluk alanımızda bulunsun veya bulunmasın her alanda hizmet üretmeye gayret ediyoruz diyen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, vatandaşlardan gelen talep ve istekleri değerlendirdi.

Başkan Ustaoğlu vatandaşla buluştu

Başkan Ustaoğlu, Kızılcalar, Karakavak ve Aktaş mahalle sakinlerinin imar, ulaşım, temizlik, altyapı gibi konularda kendilerine  iletilen tüm soruları  tek tek cevaplarken programa katılan mahalle sakinlerine teşekkür ettiler.
 

Haber Merkezi

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