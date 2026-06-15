Başkan Ustaoğlu vatandaşla buluştu

Başkan Ustaoğlu, devam eden projeler ve hizmetler hakkında bilgi verdi; sorumluluk alanları dışında da her konuda hizmet üretmeye gayret ettiklerini belirtti.

AK Parti yetkilileri ve belediye birim müdürlerinin katıldığı programda, mahalle sakinlerinin imar, ulaşım, temizlik ve altyapı talepleri dinlenerek yerinde çözümler üretildi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' buluşmalarının ikincisinde Kızılcalar, Karakavak ve Aktaş mahalle sakinleriyle Necip Fazıl Kısakürek Parkı'nda bir araya geldi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programının 2.cisi Kızılcalar, Karakavak ve Aktaş mahallesi sakinlerinin katılımı ile Necip Fazıl Kısakürek Parkında gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Seydişehir İlçe Başkan Vekili Bilal Güneş, Ak Parti İlçe Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Gültekin, Kadın Kolları Başkanı Hacer Akın, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çiftçi, katıldı.

Seydişehir Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu programda, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve ihtiyaçları tek tek dinlenerek birim müdürleri tarafından yerinde çözümler üretilirken yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Seydişehir’de devam eden projeler ve planlanan belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Ustaoğlu, vatandaşlardan gelen soruları cevapladı.

Sorumluluk alanımızda bulunsun veya bulunmasın her alanda hizmet üretmeye gayret ediyoruz diyen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, vatandaşlardan gelen talep ve istekleri değerlendirdi.

Başkan Ustaoğlu, Kızılcalar, Karakavak ve Aktaş mahalle sakinlerinin imar, ulaşım, temizlik, altyapı gibi konularda kendilerine iletilen tüm soruları tek tek cevaplarken programa katılan mahalle sakinlerine teşekkür ettiler.

