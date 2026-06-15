Konya ile Kazakistan arasında yeni iş birliği adımı

Toplantılarda, Konya'nın üretim gücü ve sanayi tecrübesi vurgulanarak tarım, gıda, enerji ve makine sanayi gibi somut iş birliği alanları belirlendi.

Konya’da önemli ziyaret programı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Kazakistan İş Konseyi heyeti, Konya’da Vizyoner İş Adamları Derneğinin ev sahipliğinde iş dünyası açısından önemli bir programa katıldı. DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı Selçuk Yüce başkanlığındaki heyette, DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve (VİAD) Vizyoner İş Adamları Derneği Genel Başkanı Atilla Sinacı, DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Selami Avcı, DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile VİAD Vizyoner İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

VİAD’da gerçekleştirilen toplantıda, Konya ile Kazakistan arasında geliştirilebilecek ekonomik, ticari ve kültürel iş birlikleri kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda özellikle Konya’nın üretim gücü, sanayi altyapısı, makine ve tarım makineleri alanındaki tecrübesi, gıda sektöründeki kapasitesi ve yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli ve bu konularda işbirliği için atılması gereken adımlar üzerinde duruldu.

Ticaret, sanayi ve borsa başkanlarıyla temas

Program kapsamında heyet, Konya iş dünyasının önemli kurumlarıyla da temaslarda bulundu. Bu çerçevede Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ve Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ziyaret edilerek, Konya ile Kazakistan arasında geliştirilebilecek yeni ticaret ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, Konya ile Astana arasında önümüzdeki dönemde kurulabilecek daha güçlü temasların altyapısını oluşturacak önemli kararlar alındı. Sağlık, tarım makineleri, tarım ve gıda, enerji, yenilenebilir enerji, makine sanayi ve sanayi üretimi gibi alanlarda iki taraf arasında somut iş birliklerinin geliştirilmesi için adımlar atılması kararlaştırıldı.

Konya ile Astana arasında yeni iş birliği hedefi

VİAD ev sahipliğinde yapılan toplantı ve sonrasındaki temaslarda, Konya ile Kazakistan arasındaki kültürel ve ekonomik bağın daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Konya’nın üretim, ihracat ve sanayi kabiliyetinin Kazakistan pazarındaki fırsatlarla buluşturulmasının, iki ülke iş dünyası açısından önemli kazanımlar sağlayacağı ifade edildi.

Ziyaretin, mayıs ayında Kazakistan’a gerçekleştirilen temasların devamı niteliğinde olduğu belirtilirken, önümüzdeki süreçte karşılıklı ziyaretlerin, sektörel buluşmaların ve iş dünyası toplantılarının artırılması hedefleniyor. Konya ile Astana arasında kurulacak yeni temasların, iki şehir arasındaki ekonomik ilişkileri daha kurumsal ve sonuç odaklı bir zemine taşıması bekleniyor.

Atilla Sinacı: Somut adımlar attık

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve Vizyoner İş Adamları Derneği Genel Başkanı Atilla Sinacı, DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı Selçuk Yüce ve beraberindeki heyeti Konya’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

