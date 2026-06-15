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Emniyet'te atama ve yer değiştirme işlemlerinin saati belli oldu

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, amir ve polis memuru rütbesindeki 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemlerinin açıklanacağı saati bildirdi.

Emniyet'te atama ve yer değiştirme işlemlerinin saati belli oldu
AA
AAAnadolu Ajansı
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Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: 

“Emniyet Genel Müdürlüğümüzde başkomiser ve altındaki rütbelerde görev yapan, 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında atamaya tabi olan 1528 amir ve 17 bin 568 polis memuru rütbesindeki toplam 19 bin 96 personelimizin yer değiştirme işlemleri, bugün saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Atamaya tabi olan tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyor, teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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AA

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