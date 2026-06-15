Kahramanmaraş'taki okul katliamı göz göre göre gelmiş!

Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını kaydeden TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, “32 kere bu katil çocukla rehber öğretmenler tarafından tespit edilen ilkokul 2’den beri olaylar var, hadiseler var” dedi.

15 Nisan’da 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ederken, TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu’nun da çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda saldırgan İsa Aras Mersinli’nin psikolojik sorunlarının ilkokuldayken başladığı ortaya çıktı. Bu nedenle öğretmenler tarafından saldırganın ilkokuldayken 3, ortaokuldayken de 29 olmak üzere toplam 32 kez rehberlik servisine gönderildiği ortaya çıktı.