Avrupa Şampiyonası başlıyor

Milli sporcular, Fransa'da düzenlenecek ve yarın başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek

Avrupa Şampiyonası başlıyor
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Milli sporcular, Fransa'da düzenlenecek ve yarın başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antony bölgesindeki organizasyon, 21 Haziran'a kadar sürecek. Flöre, epe ve kılıç kategorisinde müsabakaların yapılacağı şampiyonada Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek. Organizasyonda mücadele edecek milli eskrimcilerin isimleri şöyle…

*Kadınlar

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Flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca
Epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Zülal Can
Kılıç: Nisanur Erbil, Nil Güngör

*Erkekler

Flöre: Kıvanç Kırtay
Epe: Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol
Kılıç: Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Enes Talha Kalender, Muhammed Furkan Kalender
 

Haber Merkezi

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