Avrupa Şampiyonası başlıyor

Milli sporcular, Fransa'da düzenlenecek ve yarın başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antony bölgesindeki organizasyon, 21 Haziran'a kadar sürecek. Flöre, epe ve kılıç kategorisinde müsabakaların yapılacağı şampiyonada Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek. Organizasyonda mücadele edecek milli eskrimcilerin isimleri şöyle…

*Kadınlar

Flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca

Epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Zülal Can

Kılıç: Nisanur Erbil, Nil Güngör

*Erkekler

Flöre: Kıvanç Kırtay

Epe: Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol

Kılıç: Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Enes Talha Kalender, Muhammed Furkan Kalender

