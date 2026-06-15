Dünya Kupası'nda 3 maç yapılacak

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve I Grubu'nda yarın oynanacak 3 maçla sürecek

Dünya Kupası'nda 3 maç yapılacak
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve I Grubu'nda yarın oynanacak 3 maçla sürecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay, Miami Stadı'nda TSİ 01.00'de karşılaşacak. G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı'nda TSİ 04.00'de oynayacak. I Grubu'nda Fransa ile Senegal, New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. 

Haber Merkezi

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