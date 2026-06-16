Konya'da bugün kimler vefat etti? 16 Haziran Salı günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 16 Haziran Salı günü 8 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- ALİ OSMAN TEKSÖĞÜT
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
- SABRÜLHAN KURŞUNAT
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
- OSMAN GÜNGÖR
YAZIR MEZARLIĞI
- ETHEM OĞUZ
MUSALLA MEZARLIĞI
- ZÜHRE ÖZKAYNAK
MUSALLA MEZARLIĞI
- ORHAN TEKİN
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- HAVVA SAĞİNÇ
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- AYTEN BAYAT
YAZIR MEZARLIĞI