  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da bugün kimler vefat etti? 16 Haziran Salı günü

Konya'da bugün kimler vefat etti? 16 Haziran Salı günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 16 Haziran Salı günü 8 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 16 Haziran Salı günü
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

Bugün Konya'da vefat edenler:
 

  1. ALİ OSMAN TEKSÖĞÜT
    KAĞNICILAR MEZARLIĞI
     
  2. SABRÜLHAN KURŞUNAT
    BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
     
  3. OSMAN GÜNGÖR
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  4. ETHEM OĞUZ
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  5. ZÜHRE ÖZKAYNAK
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  6. ORHAN TEKİN
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  7. HAVVA SAĞİNÇ
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  8. AYTEN BAYAT
    YAZIR MEZARLIĞI
Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

Konya'da çocuklar için ödüllü proje başladı: İşte detaylar
Konya’da çocuklar için ödüllü proje başladı: İşte detaylar
Konyaspor'un kaptanına teklif çok, sonuç yok!
Konyaspor’un kaptanına teklif çok, sonuç yok!
Konya'nın nazar boncuğu hayal kırıklığı yaşattı
Konya’nın nazar boncuğu hayal kırıklığı yaşattı
Konya'da pembe şölen! Nüfus patlaması yaşandı
Konya'da pembe şölen! Nüfus patlaması yaşandı
Konya'da eşini öldüren sanık hakim karşısında
Konya’da eşini öldüren sanık hakim karşısında
Konya'da eğitim ve sanayi buluştu: MEİF'26 açıldı
Konya’da eğitim ve sanayi buluştu: MEİF’26 açıldı