Türkiye-Paraguay maçını kim yönetecek?

Türkiye-Paraguay maçının hakem triosu açıklandı

Türkiye-Paraguay maçını kim yönetecek?
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay arasında oynanacak karşılaşmanın hakemleri açıklandı. FIFA'nın duyurusuna göre, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Barton'ın yardımcılıklarını David Moran ile Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Jamaikalı Oshane Nation olurken, yedek yardımcı hakem olarak Trinidad ve Tobago'dan Caleb Wales görev alacak. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da çocuklar için ödüllü proje başladı: İşte detaylar
Konya’da çocuklar için ödüllü proje başladı: İşte detaylar
Konyaspor'un kaptanına teklif çok, sonuç yok!
Konyaspor’un kaptanına teklif çok, sonuç yok!
Konya'nın nazar boncuğu hayal kırıklığı yaşattı
Konya’nın nazar boncuğu hayal kırıklığı yaşattı
Konya'da pembe şölen! Nüfus patlaması yaşandı
Konya'da pembe şölen! Nüfus patlaması yaşandı
Konya'da eşini öldüren sanık hakim karşısında
Konya’da eşini öldüren sanık hakim karşısında
Konya'da eğitim ve sanayi buluştu: MEİF'26 açıldı
Konya’da eğitim ve sanayi buluştu: MEİF’26 açıldı