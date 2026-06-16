Türkiye-Paraguay maçını kim yönetecek?
Türkiye-Paraguay maçının hakem triosu açıklandı
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay arasında oynanacak karşılaşmanın hakemleri açıklandı. FIFA'nın duyurusuna göre, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Barton'ın yardımcılıklarını David Moran ile Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Jamaikalı Oshane Nation olurken, yedek yardımcı hakem olarak Trinidad ve Tobago'dan Caleb Wales görev alacak.