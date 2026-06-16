Konya'da pembe şölen! Nüfus patlaması yaşandı
Konya sınırları içerisinde bulunan Tuz Gölü'nde binlerce yavru flamingo dünyaya geldi.
Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırlarında yer alan ve Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü'nde, flamingo yavruları yumurtalarından çıkarak hayata gözlerini açtı.
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