  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da pembe şölen! Nüfus patlaması yaşandı

Konya'da pembe şölen! Nüfus patlaması yaşandı

Konya sınırları içerisinde bulunan Tuz Gölü'nde binlerce yavru flamingo dünyaya geldi.

Konya'da pembe şölen! Nüfus patlaması yaşandı
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
1
11
Konya'da pembe şölen! Nüfus patlaması yaşandı

Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırlarında yer alan ve Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü'nde, flamingo yavruları yumurtalarından çıkarak hayata gözlerini açtı. 

AA

Bakmadan Geçme

Konya'da karpuz yüklü kamyon markete daldı
Konya’da karpuz yüklü kamyon markete daldı
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Haziran Salı günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Haziran Salı günü
Konya'da tarihin filmi: 'Suriçi'nin Hikayesi'
Konya’da tarihin filmi: ‘Suriçi'nin Hikayesi’
Genç KOMEK Yaz Okulu'na başvuracaklar dikkat! Kayıtlar başladı
Genç KOMEK Yaz Okulu'na başvuracaklar dikkat! Kayıtlar başladı
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Haziran Salı
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Haziran Salı
Konya'da bugün kimler vefat etti? 15 Haziran Pazartesi günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 15 Haziran Pazartesi günü