Selçuklu'nun örnek projesi büyüyor

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Sanat Eğitim Atölye Programları (SETAP) kapsamında Sille Tabiat Okulu’nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı tamamlandı. Selçuklu’nun okul dışı öğrenme ortamlarının ilki olan ve bugüne kadar binlerce öğrenciyi doğa ile buluşturan Sille Tabiat Okulu’nda Yıl Sonu Katılım Belgesi Programı gerçekleştirildi.

Doğa ortamında tarımsal, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerden oluşan etkinliklerle dolu bir eğitim dönemini geride bırakıldı. Dönem boyunca anaokulunun yanı sıra, ilkokul 2. ve 4. sınıftan toplam 3 bin 516 öğrenci buradan eğitim aldı. Ayrıca 2019 yılından bu yana toplam 23 bin 190 öğrenci doğayı yakından tanıma fırsatı buldu.

Başkan Pekyatırmacı,“Okul Dışı Öğrenme Ortamlarındaki Faaliyetlerinden Sonra Ufukları Açılıyor”

Selçuklu Belediyesi’nin Konya’da 2019 yılında Okul Dışı Öğrenme Ortamları adlı yeni bir uygulamayı Sille Tabiat Okulu'nda başlattığını ve o günden bu yana geliştirerek devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Bu noktada Sille Tabiat Okulu çok önemli bir örnek oldu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına girdi. Doğa okulları olarak bugün Türkiye'nin pek çok ilinde artık bu müfredat uygulanıyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Keşke bütün çocuklarımız buraya gelebilse ve bu imkandan faydalanabilse. Tabii ki bu ortamların geliştirilmesi, çoğaltılması gerekiyor. Bütün ilçelerimizde, bütün şehirlerimizde bu tabiat okullarımızın olmasını arzu ediyoruz. Biliyoruz ki çocuklarımızın hepsi özel yeteneklere sahip ve hepsinin ayrı ayrı ilgi alanları var. Hepsinin de birer değer olduğunun farkındayız. Çocuklarımızın da bunun farkında olması için öncelikle kendilerini keşfetmeleri gerekiyor. Çocuklarımızla ilgilendiğimiz zaman onlara fırsat sunduğumuz zaman onların yapamayacakları hiçbir şey yok. Bunu spor, sanat ve teknoloji alanında da görüyoruz. Biz yeter ki onlara doğru imkanları sunalım, fırsat verelim ve güvenelim diyorum. İşte bu okul dışı öğrenme ortamları olan Sille Tabiat Okulumuz, Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyemiz, Gelişim Teknoloji Akademimiz çocuklarımızın kendilerini keşfetmeleri, ilgi, yetenek, kabiliyetlerini ortaya çıkartabilmeleri için bir fırsat. İnanıyoruz ki her çocuğumuz bir mücevher, her çocuğumuz bir hazine. Biz onların değerini bilirsek onlar kendi değerlerinin farkında olurlarsa aslında çok önemli işleri yapabilirler. Burada çocuklarımızın doğayla iç içe olması, çevre bilincinin onlara burada doğru bir şekilde aşılanması, kendilerini farklı ortamlarda doğru bir şekilde ifade edebilmesi bizim hedeflerimiz. Bu hedeflerimize de elhamdülillah burada ulaşmış oluyoruz. İnanıyorum ki çocuklarımızın bu okul dışı öğrenme ortamlarındaki faaliyetlerinden sonra ufukları açılıyor, farklı düşünmeye başlıyorlar, kendilerini tanıyorlar, ilgi alanlarını keşfediyorlar ve sadece akademik eğitim noktasında değil, kendilerini geliştirme noktasında da farklı alanlarda uğraşmaya başlıyorlar. Bu bizim için önemli. Buradaki faaliyetlerimizde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çok önemli bir iş birliği yapıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere bütün SEDEP, SETAP koordinatörlerimizin, değerli müdürlerimizin, öğretmenlerimizin, burada görev alan kıymetli öğretmenlerimizin hepsinin çok büyük emek ve gayretleri var. Hepsine bu emek ve gayretlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağdıç,“Selçuklu'da öğrenci ve öğretmen olmak büyük bir şans”

Selçuklu'da öğrenci ve öğretmen olmanın büyük bir şans olduğunu söyleyen Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, “Bizler görev yapıyoruz, bizler için bir şans. Belediyemiz, öğrencilerimize, bizlere, okul dışı öğrenme ortamlarında bu tip imkanlar veriyor. Yıl boyunca görev yapan ekiplerimize, belediyemiz ekiplerine özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin öğrencilerimize öngördüğü programı 7 yıl önceden öngören ve bugünlere getiren, bu atölyelerde bu programlara başta sahip çıkan kıymetli belediye başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya da şükranlarımı arz ediyor, hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Bağcı,“ Çocuklarımıza eğitim alanı oluşturan Selçuklu Belediyemize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum”

En iyi yatırımın geleceğe ve gençlere yapılan yatırım olduğunu belirten AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı,“ Bu güzel doğa ortamında çocuklarımıza eğitim alanı oluşturan Selçuklu Belediyemize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, çocuklarımızın bahtlarının açık olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum” ifadelerini kullandı.

Programa Meram Kaymakamı ve Selçuklu Kaymakam Vekili Bayram Yılmaz, AK Parti İl Başkan Vekili Sefer Akkafa, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Animatör ve jonglör gösterilerinin olduğu program, katılım sertifikası ve teşekkür belgesi takdiminin ardından aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.