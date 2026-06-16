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Yalıhüyük Kaymakamı kariyer günleri programında öğrencilerle buluştu

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, kariyer günleri programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Yalıhüyük Kaymakamı kariyer günleri programında öğrencilerle buluştu
AA
AAAnadolu Ajansı
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Yalıhüyük İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programlarda konuşan Çelik, kamu hizmetinin önemine dikkati çekti.

Meslek seçimi konusunda da öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çelik, disiplinli çalışma, azim ve kararlılığın başarıdaki rolünün çok olduğunu kaydetti.

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Program öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

AA

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