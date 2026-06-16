  • Haberler
  • Konya
  • Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 17 Haziran Çarşamba

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 17 Haziran Çarşamba

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 17 Haziran Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 17 Haziran Çarşamba
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

17.06.2026 02:00 - 17.06.2026 02:30 tarihleri arasında Manevra Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİADRES Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİAKARSU Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİAKMERCAN Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİAŞURE Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİAVDANLIK Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİCANÖZ Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİCUMHURİYET Caddesi 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİÇINARALTI Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİÇINARKÖY Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİDEĞERLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİDEVLET Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİERSOY Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİEŞREFLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİEVKURAN Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİGAZİTEPE Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİGENİŞ Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİGÜLÜŞ Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİGÜNEYSARAY Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİGÜRSOY Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİGÜZELDERE Caddesi 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİHALİFE Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİHANEDAN Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİİSTİSNA Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİKIVAM Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİKİTABE Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİMANAVGAT Caddesi 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİMAYIS Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİMİRZA Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİNADİR Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİOSMAN SULTAN Caddesi 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİÖZBEKİR Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİÖZÇELİK Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİÖZDEMİR Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİÖZDEŞ Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİÖZSAHRA Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİPELİT Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİRADDE Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİREHAVET Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİSAKARYA Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİŞAMİL Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİŞEHİTLİK Caddesi 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİŞERBET Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİULUŞAHİN Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİVEZİRHAN Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİYENİKUYU Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİYEŞİLDERE Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİYÜZAKI Sokak 
KONYASELÇUKLUHÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİÇEVREPINAR Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİALTINYAYLA Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİAMBER Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİBİRGÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİCUMHURİYET Caddesi 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİÇİMENKAYA Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİDEMİRTAŞ Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİGEÇİTTEPE Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİHALİM Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİLİMANKÖY Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİMİSVAK Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİNEBİLER Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİŞEHİTLİK Caddesi 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİVEZİRHAN Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİYALIDERE Caddesi 
17.06.2026 08:30 - 17.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİCUMHURİYET Caddesi 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİEŞREFLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİİSTİSNA Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİMANAVGAT Caddesi 
KONYASELÇUKLUHÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİÇEVREPINAR Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİCUMHURİYET Caddesi 
17.06.2026 13:30 - 17.06.2026 17:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİCUMHURİYET Caddesi 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİÇİÇEKKÖY Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİMANAVGAT Caddesi 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİAHMET KABAKLI Caddesi 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİBAKARA Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİBALKAYA Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİCUMHURİYET Caddesi 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİYALIDERE Caddesi 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

17.06.2026 09:00 - 17.06.2026 12:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİADİL Sokak 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİAKIN Sokak 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİBALKAN Sokak 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİDAĞBAŞI. Sokak 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİDENİZLER Sokak 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİGAZİLER Sokak 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİGENÇALİ Sokak 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİGÜNYAZI Sokak 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİKARS Sokak 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİKUMLUK Sokak 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİSEVİL Sokak 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİTEMİZCİLER Sokak 
17.06.2026 09:00 - 17.06.2026 13:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMSAĞLIK MAHALLESİ24709. Sokak 
KONYAMERAMSAĞLIK MAHALLESİ24734. Sokak 
KONYAMERAMSAĞLIK MAHALLESİ24738. Sokak 
KONYAMERAMSAĞLIK MAHALLESİ24741. Sokak 
KONYAMERAMSAĞLIK MAHALLESİ24745. Sokak 
KONYAMERAMSAĞLIK MAHALLESİ24755. SOKAK Sokak 
KONYAMERAMSAĞLIK MAHALLESİBEYŞEHİR Caddesi 
KONYAMERAMSAĞLIK MAHALLESİSAĞLIK Caddesi 
17.06.2026 09:30 - 17.06.2026 14:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİAHÇIHASAN Caddesi 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİAYŞEKEMERŞAH Caddesi 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİBEYAZKÖY Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİKOÇBEYAZ Caddesi 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİMERAM FENLİSESİ Caddesi 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİMERAM FENLİSESİ Caddesi 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİTATLICAN Sokak 
KONYAMERAMAYMANAS MAHALLESİAHÇIHASAN Caddesi 
KONYAMERAMAYMANAS MAHALLESİALPARSLAN TÜRKEŞ CADDESİ Caddesi 
KONYAMERAMAYMANAS MAHALLESİAYÇEKEN Sokak 
KONYAMERAMAYMANAS MAHALLESİDİCLE. Sokak 
17.06.2026 13:00 - 17.06.2026 15:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİANAHTAR Sokak 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİAŞKAN Caddesi 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİECDAT Sokak 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİGÜZEL... Sokak 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİKARS Sokak 
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİKUMLUK Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİKÜRDEN Sokak 
17.06.2026 15:30 - 17.06.2026 17:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMAŞKAN MAHALLESİBUZBAĞI Sokak 
KONYAMERAMMELİKŞAH MAHALLESİACAR Sokak 
KONYAMERAMMELİKŞAH MAHALLESİALARM Sokak 
KONYAMERAMMELİKŞAH MAHALLESİARSLAN Sokak 
KONYAMERAMMELİKŞAH MAHALLESİASAL Sokak 
KONYAMERAMMELİKŞAH MAHALLESİBEYLERBEYİ Sokak 
KONYAMERAMMELİKŞAH MAHALLESİCİHANGAZİ Sokak 
KONYAMERAMMELİKŞAH MAHALLESİKUĞU Sokak 
KONYAMERAMMELİKŞAH MAHALLESİMELİKŞAH Caddesi 
KONYAMERAMMELİKŞAH MAHALLESİMOLA Sokak 
KONYAMERAMMELİKŞAH MAHALLESİMÜDAFİ Sokak 
KONYAMERAMMELİKŞAH MAHALLESİORTANCA Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

17.06.2026 09:00 - 17.06.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİMANSUR Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİERENSOY Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİ  
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİ  
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİABİDEHAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİADANA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAFYON Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAKALIN SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÂŞIK GARİP Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİATABEKİYE SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBAŞTARLA SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBORSAMALI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÇAĞRIŞIM Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDARÜLİRFAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDEMEÇ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDERMAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİEDA Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİEMİN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİEMİRLER Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİERCİYES Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİERVA SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİEVLİYALI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÖK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÜLÜMSER SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÜLYÜZLÜ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÜMÜŞ SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÜNIŞIĞI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİHACI ÇAYI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİHASAN HÜSEYİN VAROL CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKAYA BAĞI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKONUTLU Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKÜÇÜKKALEM Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMOLLA TACEDDİN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMUHARREM SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİNERGİS SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSADE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSAPDAĞLARI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSEHIT BARBAROS AY SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSEYİS Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSÖĞÜTPINAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT BAYRAM TEKİN SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT EMRE KISMET SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT ESAT ERTAŞ SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT HACI OSMAN AYYILDIZ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT İBRAHİM KICIR SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT MEHMET DÜZENLİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT RAMAZAN TAŞARMUT Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİTAKDİM Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİTOMURCUK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİTÜRKER Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÜMMİ SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİYUNAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİZEYTİN AĞACI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİZÜMER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİABİDEHAN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİABİDEYİ HÜRRİYET Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİADANA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİALINAK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİARIKOVANI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİAYVACI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBİLLUR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİCEZAYİR Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİÇATALGÖMÜK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİÇUKURKUYU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİEDA Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİEVLİYALI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİHAFTA Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİHÜSEYİN ALPMALA CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKAYA BAĞI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMOLLA TACEDDİN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİRAMİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSADE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSAHUR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSEYİS Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSONUÇ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSÖĞÜTPINAR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞEHİT HACI HÜSEYİN KÜTÜKCÜ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTARZ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTOKACI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİZAHİT Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİZİYADE Sokak 
Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Konya'da çocuklar için ödüllü proje başladı: İşte detaylar
Konya’da çocuklar için ödüllü proje başladı: İşte detaylar
Konyaspor'un kaptanına teklif çok, sonuç yok!
Konyaspor’un kaptanına teklif çok, sonuç yok!
Konya'nın nazar boncuğu hayal kırıklığı yaşattı
Konya’nın nazar boncuğu hayal kırıklığı yaşattı
Konya'da pembe şölen! Nüfus patlaması yaşandı
Konya'da pembe şölen! Nüfus patlaması yaşandı
Konya'da eşini öldüren sanık hakim karşısında
Konya’da eşini öldüren sanık hakim karşısında
Konya'da eğitim ve sanayi buluştu: MEİF'26 açıldı
Konya’da eğitim ve sanayi buluştu: MEİF’26 açıldı