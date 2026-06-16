Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 17 Haziran Çarşamba
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 17 Haziran Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
17.06.2026 02:00 - 17.06.2026 02:30 tarihleri arasında Manevra Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|ADRES Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|AKARSU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|AKMERCAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|AŞURE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|AVDANLIK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|CANÖZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|CUMHURİYET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|ÇINARALTI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|ÇINARKÖY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|DEĞERLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|DEVLET Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|ERSOY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|EŞREFLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|EVKURAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|GAZİTEPE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|GENİŞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|GÜLÜŞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|GÜNEYSARAY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|GÜRSOY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|GÜZELDERE Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|HALİFE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|HANEDAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|İSTİSNA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|KIVAM Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|KİTABE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|MANAVGAT Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|MAYIS Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|MİRZA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|NADİR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|OSMAN SULTAN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|ÖZBEKİR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|ÖZÇELİK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|ÖZDEMİR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|ÖZDEŞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|ÖZSAHRA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|PELİT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|RADDE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|REHAVET Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|SAKARYA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|ŞAMİL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|ŞEHİTLİK Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|ŞERBET Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|ULUŞAHİN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|VEZİRHAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|YENİKUYU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|YEŞİLDERE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|YÜZAKI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ
|ÇEVREPINAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|ALTINYAYLA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|AMBER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|BİRGÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|CUMHURİYET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|ÇİMENKAYA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|DEMİRTAŞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|GEÇİTTEPE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|HALİM Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|LİMANKÖY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|MİSVAK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|NEBİLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|ŞEHİTLİK Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|VEZİRHAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|YALIDERE Caddesi
17.06.2026 08:30 - 17.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|CUMHURİYET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|EŞREFLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|İSTİSNA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|MANAVGAT Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ
|ÇEVREPINAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|CUMHURİYET Caddesi
17.06.2026 13:30 - 17.06.2026 17:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|CUMHURİYET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|ÇİÇEKKÖY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|MANAVGAT Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|AHMET KABAKLI Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|BAKARA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|BALKAYA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|CUMHURİYET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|YALIDERE Caddesi
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
17.06.2026 09:00 - 17.06.2026 12:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|ADİL Sokak
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|AKIN Sokak
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|BALKAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|DAĞBAŞI. Sokak
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|DENİZLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|GAZİLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|GENÇALİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|GÜNYAZI Sokak
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|KARS Sokak
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|KUMLUK Sokak
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|SEVİL Sokak
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|TEMİZCİLER Sokak
17.06.2026 09:00 - 17.06.2026 13:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|SAĞLIK MAHALLESİ
|24709. Sokak
|KONYA
|MERAM
|SAĞLIK MAHALLESİ
|24734. Sokak
|KONYA
|MERAM
|SAĞLIK MAHALLESİ
|24738. Sokak
|KONYA
|MERAM
|SAĞLIK MAHALLESİ
|24741. Sokak
|KONYA
|MERAM
|SAĞLIK MAHALLESİ
|24745. Sokak
|KONYA
|MERAM
|SAĞLIK MAHALLESİ
|24755. SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|SAĞLIK MAHALLESİ
|BEYŞEHİR Caddesi
|KONYA
|MERAM
|SAĞLIK MAHALLESİ
|SAĞLIK Caddesi
17.06.2026 09:30 - 17.06.2026 14:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|AHÇIHASAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|AYŞEKEMERŞAH Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|BEYAZKÖY Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|KOÇBEYAZ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|MERAM FENLİSESİ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|MERAM FENLİSESİ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|TATLICAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYMANAS MAHALLESİ
|AHÇIHASAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|AYMANAS MAHALLESİ
|ALPARSLAN TÜRKEŞ CADDESİ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|AYMANAS MAHALLESİ
|AYÇEKEN Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYMANAS MAHALLESİ
|DİCLE. Sokak
17.06.2026 13:00 - 17.06.2026 15:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|ANAHTAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|AŞKAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|ECDAT Sokak
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|GÜZEL... Sokak
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|KARS Sokak
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|KUMLUK Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|KÜRDEN Sokak
17.06.2026 15:30 - 17.06.2026 17:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|AŞKAN MAHALLESİ
|BUZBAĞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|MELİKŞAH MAHALLESİ
|ACAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|MELİKŞAH MAHALLESİ
|ALARM Sokak
|KONYA
|MERAM
|MELİKŞAH MAHALLESİ
|ARSLAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|MELİKŞAH MAHALLESİ
|ASAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|MELİKŞAH MAHALLESİ
|BEYLERBEYİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|MELİKŞAH MAHALLESİ
|CİHANGAZİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|MELİKŞAH MAHALLESİ
|KUĞU Sokak
|KONYA
|MERAM
|MELİKŞAH MAHALLESİ
|MELİKŞAH Caddesi
|KONYA
|MERAM
|MELİKŞAH MAHALLESİ
|MOLA Sokak
|KONYA
|MERAM
|MELİKŞAH MAHALLESİ
|MÜDAFİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|MELİKŞAH MAHALLESİ
|ORTANCA Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
17.06.2026 09:00 - 17.06.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|MANSUR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ERENSOY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ABİDEHAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ADANA ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|AFYON Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|AKALIN SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ÂŞIK GARİP Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ATABEKİYE SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BAŞTARLA SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BORSAMALI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ÇAĞRIŞIM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|DARÜLİRFAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|DEMEÇ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|DERMAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|EDA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|EMİN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|EMİRLER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ERCİYES Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ERVA SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|EVLİYALI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|GÖK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|GÜLÜMSER SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|GÜLYÜZLÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|GÜMÜŞ SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|GÜNIŞIĞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|HACI ÇAYI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|HASAN HÜSEYİN VAROL CADDESİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KAYA BAĞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KONUTLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KÜÇÜKKALEM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|MOLLA TACEDDİN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|MUHARREM SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|NERGİS SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|SADE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|SAPDAĞLARI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|SEHIT BARBAROS AY SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|SEYİS Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|SÖĞÜTPINAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ŞEHİT BAYRAM TEKİN SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ŞEHİT EMRE KISMET SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ŞEHİT ESAT ERTAŞ SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ŞEHİT HACI OSMAN AYYILDIZ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ŞEHİT İBRAHİM KICIR SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ŞEHİT MEHMET DÜZENLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ŞEHİT RAMAZAN TAŞARMUT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|TAKDİM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|TOMURCUK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|TÜRKER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ÜMMİ SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|YUNAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ZEYTİN AĞACI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ZÜMER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ABİDEHAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ABİDEYİ HÜRRİYET Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ADANA ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ALINAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ARIKOVANI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|AYVACI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BİLLUR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|CEZAYİR Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ÇATALGÖMÜK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ÇUKURKUYU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|EDA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|EVLİYALI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|HAFTA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|HÜSEYİN ALPMALA CADDESİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KAYA BAĞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MOLLA TACEDDİN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|RAMİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SADE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SAHUR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SEYİS Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SONUÇ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SÖĞÜTPINAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ŞEHİT HACI HÜSEYİN KÜTÜKCÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|TARZ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|TOKACI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ZAHİT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ZİYADE Sokak