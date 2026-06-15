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Konya 2. Küme'de play-off takvimi açıklandı

2. Küme Futbol Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasıyla birlikte gözler play-off maçlarına çevrildi

Konya 2. Küme'de play-off takvimi açıklandı
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Haberin Özeti

  • Konya 2. Küme Futbol Ligi play-off takvimi açıklandı; Ilgın İdmanyurdu, Beyşehir Gölüspor, Cihanbeyli Belediyespor ve Ereğli Yeşilyurtspor mücadele edecek.
  • Tek devreli lig usulü oynanacak play-off maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar 1. Küme'ye yükselme hakkı kazanacak.
  • Maçlar 21, 24 ve 28 Haziran tarihlerinde Selçuklu Belediye Sentetik ile Şehit Muharrem Samur Sahası'nda gerçekleşecek.

Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi’nde normal sezonun sona ermesiyle heyecan play-off maçlarına kaydı. Normal sezonu ikinci sırada noktalayan Ilgın İdmanyurdu, Beyşehir Gölüspor, Cihanbeyli Belediyespor ve Ereğli Yeşilyurtspor play-off oynayacak. Play-off maçları tek devreli lig usulü oynanacak ve karşılaşmaların ardından ilk 2 sırayı elde eden takımlar 1. Küme’ye yükselecek. Ayrıca play-off maçlarının programı da belli oldu.

Selçuklu Belediye Sentetik Sahada oynanacak birinci hafta karşılaşmaların programı şöyle. 21 Haziran Pazar: 17.00 Cihanbeyli Belediyespor-Ereğli Yeşilyurtspor, 19.00 Beyşehir Gölüspor-Ilgın İdmanyurdu. 2. Hafta; 24 Haziran Çarşamba: 18.00 Ilgın İdmanyurdu-Cihanbeyli Belediyespor, 20.00 Ereğli Yeşilyurtspor-Beyşehir Gölüspor. 3. Hafta; 28 Haziran Pazar: 15.00 Beyşehir Gölüspor-Cihanbeyli Belediyespor (Şehit Muharrem Samur Sahası). 15.00 Ereğli Yeşilyurtspor-Ilgın İdmanyurdu (Selçuklu Belediye Sentetik Saha). 

Hüseyin Turgut

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