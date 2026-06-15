Konya 2. Küme'de şampiyonlar netleşti

Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi’nde dün oynanan 10. hafta maçlarıyla normal sezon tamamlandı. Uzun maraton sonunda 4 takım gruplarını ilk sırada bitirerek, yeni sezonda 1. Küme Futbol Ligi’nde mücadele etme hakkını elde etti. A Grubu’nda Konya 1907 Spor, B Grubu’nda Hadimspor, C Grubu’nda Turançspor ve D Grubu’nda da İ. Çumra Belediyespor adını 1. Küme’ye yazdırdı. A Grubu’nda Altuntaşspor sezonu sıfır puanla tamamlarken, B Grubu’nda ise Konsey Gençlerbirliği ligi 1 puanla noktaladı. Yine D Grubu’nda da Albaşspor sezonu puansız bitiren bir diğer takım oldu.