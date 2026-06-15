Konya 2. Küme'de şampiyonlar netleşti

Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi'nde normal sezon sona erdi ve 4 takım adını 1. Küme'ye yazdırdı

Konya 2. Küme'de şampiyonlar netleşti
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi'nde normal sezon 10. hafta maçları ile sona erdi, 4 takım 1. Küme'ye yükseldi.
  • A Grubu'nda Konya 1907 Spor, B Grubu'nda Hadimspor ve C Grubu'nda Turançspor şampiyon olarak adını yazdırdı.
  • D Grubu'nda ise İ. Çumra Belediyespor 1. Küme'ye yükseldi; bazı takımlar sezonu puansız tamamladı.

Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi’nde dün oynanan 10. hafta maçlarıyla normal sezon tamamlandı. Uzun maraton sonunda 4 takım gruplarını ilk sırada bitirerek, yeni sezonda 1. Küme Futbol Ligi’nde mücadele etme hakkını elde etti. A Grubu’nda Konya 1907 Spor, B Grubu’nda Hadimspor, C Grubu’nda Turançspor ve D Grubu’nda da İ. Çumra Belediyespor adını 1. Küme’ye yazdırdı. A Grubu’nda Altuntaşspor sezonu sıfır puanla tamamlarken, B Grubu’nda ise Konsey Gençlerbirliği ligi 1 puanla noktaladı. Yine D Grubu’nda da Albaşspor sezonu puansız bitiren bir diğer takım oldu. 

Konya 2. Küme'de şampiyonlar netleşti

Konyasporlu ismin yeni takımı belli oldu
Bu Habere de Bak
Konyasporlu ismin yeni takımı belli oldu
Hüseyin Turgut

Bakmadan Geçme

Konya dahil 34 ilde milyarlarca liralık siber suç operasyonu!
Konya dahil 34 ilde milyarlarca liralık siber suç operasyonu!
Büyükşehir'den milyarlarca liralık su projeleri
Büyükşehir'den milyarlarca liralık su projeleri
Konya'da dalgıç polislerden örnek davranış
Konya’da dalgıç polislerden örnek davranış
Meteoroloji raporunda Konya detayı dikkat çekti!
Meteoroloji raporunda Konya detayı dikkat çekti!
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Haziran Pazartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Haziran Pazartesi günü
Falçatayla kulağı kesilen şahıs Konya'daki hastaneye sevk edildi
Falçatayla kulağı kesilen şahıs Konya'daki hastaneye sevk edildi