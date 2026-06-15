Konyasporlu ismin yeni takımı belli oldu
Konyaspor'un genç futbolcusu Abdurrahman Üresin yeni sezonda Aliağa forması giyecek
Tümosan Konyaspor ile sözleşmesi devam eden Abdurrahman Üresin yeniden kiralandı. Konyaspor'un 2024-2025 sezonunun devre arasında Serik FK'dan kadrosuna kattığı Abdurrahman Üresin yeniden kiralandı. 2. Lig ekibi Aliağa FK, Abdurrahman'ı 1 yıllığına kiraladı. 22 yaşındaki sağ bek, geçen sezonu 1. Lig'de Boluspor'da geçirmişti. Genç futbolcuyu Elazığspor da transfer listesine yazarken, futbolcunun tercihi Aliağa oldu.