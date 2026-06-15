Meramlı muhtarlar İstanbul'a çıkarma yaptı

Meram Muhtarları İstanbul gezisiyle unutulmaz bir hafta sonu yaşadı. Meram Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonunda gerçekleştirilen gezide tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme fırsatı bulan muhtarlar, iki gün süren program boyunca İstanbul’un simge eserlerini ziyaret ederek hem tarih yolculuğuna çıktı hem de birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

MUHTARLAR, OSMANLI’NIN İHTİŞAMINA YAKINDAN TANIKLIK ETTİ

Konya’dan yüksek hızlı trenle başlayan gezi programı kapsamında muhtarlar, İstanbul’un tarihi yarımadasındaki önemli mekanları ziyaret etti. İlk gün, Sultanahmet Meydanı’nda Osmanlı Devleti’nin yaklaşık dört asır boyunca yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı gezildi. Sarayın avluları, kutsal emanetleri, hazine dairesi ve tarihi köşkleri hakkında rehberlerden bilgi alan muhtarlar, Osmanlı medeniyetinin ihtişamına yakından tanıklık etti. Program kapsamında daha sonra İstanbul’un ve dünya mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Ayasofya Camii ziyaret edildi. Muhtarlar burada namaz kılma fırsatı da bulurken, Sultanahmet Camii ve Yerebatan Sarnıcı da gezilen noktalar arasında yer aldı. Günün son durağı ise Eyüp Sultan Camii ve Türbesi oldu.

KATILIMCILAR, BOĞAZIN GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALDI

Gezi programının ikinci gününde ise dünyanın ilk tam panoramik müzesi olma özelliğini taşıyan Panorama 1453 Tarih Müzesi ziyaret edildi. İstanbul’un fethinin canlandırıldığı müzede duygusal anlar yaşayan muhtarlar, daha sonra Dolmabahçe Sarayı’nı gezdi. Sarayın tarihi dokusu katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. İstanbul Boğazı’nı denizden görme imkanı sunan tekne turu da programın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Muhtarlar, boğazın eşsiz manzarası eşliğinde İstanbul’un yalılarını, tarihi saraylarını ve simge yapılarını denizden izledi. Daha sonra Türkiye’nin en büyük camilerinden Büyük Çamlıca Camii’ni ziyaret eden heyet, yüksek hızlı trenle Konya’ya döndü.

AHMET TAŞDEMİR; “İSTANBUL HER VATANDAŞIMIZIN GÖRMESİ GEREKEN BİR ŞEHİR”

Geziye katılan muhtarlar ve muhtar dernekleri başkanları, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür etti. Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, İstanbul’un her Türk vatandaşının görmesi gereken özel bir şehir olduğunu belirterek, “Konya’dan hızlı trenle İstanbul’a geldik. Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdik. Ecdadımızın bize bıraktığı eserleri görmek ve Ayasofya’da namaz kılmak bizler için çok anlamlı oldu. Bu güzel imkanı sağlayan Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a ve ekibine teşekkür ediyoruz.” dedi.

ÖNDER YILMAZ; “BAŞKAN KAVUŞ VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Öz Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Önder Yılmaz ise gezi programının oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, “İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerini hep birlikte gezdik. Program yoğun ve hareketliydi ancak dolu dolu geçti. Muhtarlarımız adına Sayın Başkanımız Mustafa Kavuş’a teşekkür ediyor, bu tür organizasyonların devamını diliyoruz.” şeklinde konuştu. Muhtarlar da gezi boyunca hem tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı bulduklarını hem de meslektaşlarıyla daha güçlü bir dayanışma ortamı oluşturduklarını belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

BAŞKAN KAVUŞ; “BİRLİK VE BERABERLİK HER BAŞARININ ANAHTARIDIR”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da geziye katılan muhtarlara teşekkür ederek, “Muhtarlarımız mahallelerimiz ile belediyemiz arasında çok önemli bir köprü görevi üstleniyor. Onların ilçemize ve hemşehrilerimize sunduğu hizmetler son derece kıymetli. Birlik ve beraberlik içinde bir çalışma tüm başarıların anahtarıdır. Bu gezi vesilesiyle muhtarlarımız hem tarihimizin en önemli eserlerini görme hem de birlik ve beraberliklerini güçlendirme fırsatı buldu. Tüm muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.