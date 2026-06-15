MFK Academy eğitim hizmetine başladı

Kurucu ortaklar Makbule Gülcan Türegün ve Furkan Karapınar, kişisel ve mesleki gelişim odaklı yenilikçi programlar sunacaklarını aktardı.

MFK Academy, Konya Selçuklu Kule Plaza 20. katta düzenlenen açılışla yüz yüze ve online eğitim hizmetine başladı.

Konya’da, MFK Academy, Selçuklu Kule Plaza 20 katta düzenlenen programla hizmete açıldı. Açılış törenine, İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, İl Başkanı Ali Anlaş, davetliler, eğitim camiası temsilcileri, öğretmenler katıldı.

Kur'an Kerim okunması ve yapılan duadan sonra açılış konuşmasını birlikte yapan MFK Academy Kurucu ortakları Makbule Gülcan Türegün ve Furkan Karapınar verecekleri eğitim hizmetlerini hakkında şu bilgileri verdi: “MFK Academy, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kurulmuş yenilikçi bir eğitim kurumudur.

Eğitimde kaliteyi, erişilebilirliği ve sürdürülebilir başarıyı esas alan akademimiz; alanında uzman eğitmen kadrosuyla yüz yüze ve online eğitim programları sunmaktadır.

MFK Academy olarak amacımız; bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek hem eğitim hem de iş hayatlarında daha güçlü adımlar atmalarına katkı sağlamaktır. Eğitim anlayışımız, teorik bilgiyi uygulamayla birleştiren, bireyin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen modern bir yaklaşıma dayanmaktadır.

Eğitimde Yeni Bir Devri Başlatıyoruz vizyonuyla yola çıkan MFK Academy olarak; kişisel gelişim, mesleki eğitimler, psikoloji alanındaki eğitimler, sertifika programları ve çeşitli sosyal projelerle eğitim alanında değer üretmeyi hedeflemekteyiz.

Geleceğin eğitim anlayışını bugünden inşa etmek için çalışan akademimiz, bilgiye erişimi kolaylaştıran, gelişimi destekleyen ve bireyi merkeze alan bir eğitim modeliyle faaliyetlerini sürdürmektedir” dediler.

YÜZ YILLIK VERİM DÜŞÜNÜYORSANIZ İNSAN YETİŞTİRİN

Açılışta konuşan İYİ Parti Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy yüz yıllık verim düşünüyorsanız insan yetiştirin diyerek, “Bir Ziraat Mühendisi olarak eğitimi söyle düşünüyorum. Eski çok eski bir sözü hatırlatmak isterim. 1 yıllık verim düşünüyorsanız buğday ekin. 10 yıllık verim düşünüyorsanız ağaç dikin. Ama 100 yıllık verim düşünüyorsanız insan yetiştirin. Şu anda insan yetiştirecek bir kurumun açılışındayız. Mutlulukla katıldık hayırlı olsun. Buruda eğitim verecek hocalarımıza ve eğitim alacak öğrencilerimizi şimdiden başarılar diliyoruz” dedi.

İYİ Parti Konya İl Başkanı Ali Anlaş’ ta konuşmasında MFK Academy kurucularını katlayarak, öğretmenlere ve öğrencilere başarı diledi. Konuşların ardından, MFK Academy’nin açılış kurdelesi, MFK Academy Kurucu ortakları Makbule Gülcan Türegün ve Furkan Karapınar, İYİ Parti Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, İl Başkanı Ali Anlaş tarafından kesildi.

Açılışa katılanlara MFK Academy Kurucu ortakları Makbule Gülcan Türegün ve Furkan Karapınar teşekkür etti.