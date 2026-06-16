Başkan Altay'dan sporculara tebrik

Konya Büyükşehir Belediyesporlu milli bisikletçiler Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı, Çekya’da düzenlenen uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Pist Bisikleti Milli Takımı adına yarışan Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Yılmaz ve Tarakçı, katıldıkları beş yarışın dördünde kürsüye çıkarak önemli bir başarı elde etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, uluslararası yarışlarda önemli başarılara imza atan Konya Büyükşehirli sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet takviminde yer alan GP Brno ve GP Austria yarışları, Çekya’da gerçekleştirildi. Pist Bisikleti Milli Takımı adına yarışan Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı, burada katıldıkları beş yarışın dördünde kürsüye çıkarak önemli bir başarıya imza attı. GP Austria’da Omnium yarışında mücadele eden milli sporcu Ramazan Yılmaz, güçlü rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu, GP Brno organizasyonunda ise U23 Erkekler Scratch ve Elite Omnium kategorilerinde ikinci olarak iki gümüş madalya kazandı. GP Brno’da gerçekleştirilen Madison yarışında Pist Bisikleti Milli Takımı formasıyla mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı, sergiledikleri başarılı performansın ardından üçüncü olarak bronz madalyaya uzandı.

BAŞKAN ALTAY SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehirli sporcuların elde ettikleri başarıların gurur verici olduğunu belirterek, “Uluslararası arenada ay-yıldızlı formayla mücadele eden ve elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran sporcularımızı yürekten kutluyorum. Konya Büyükşehir Belediyespor olarak spora ve sporcuya desteğimizi sürdürürken, gençlerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarıları görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımız Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı’yı, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.