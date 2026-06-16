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Otomobille aradıkları 5 yaşındaki çocuk bakın nereden çıktı

Şanlıurfa'da yeni aldıkları otomobilin bagajına habersiz girerek kilitli kalan 5 yaşındaki çocuğu otomobille sokaklarda arayan ailesi, gelen sesler üzerine çocuğun bagajda kilitli kaldığını fark etti. Çocuğu çıkartamayan aile, itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Otomobille aradıkları 5 yaşındaki çocuk bakın nereden çıktı
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meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki P.A., babasının yeni aldığı park halindeki otomobilin bagajına girerek kapağı üzerine kapattı. 

Yaklaşık 2 saat boyunca çocuktan haber alamayan ailesi, otomobile binerek sokaklarda onu aramaya başladı. Bir süre sokaklarda çocuğu arayan aile, gelen sesler üzerine çocuğun bagajda kilitli kaldığını fark etti. 

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Aracı park eden aile bagaj kapağını açamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagajdaki çocuğa ulaştı. Sağ salim çıkartılan çocuk ailesine teslim edildi.

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