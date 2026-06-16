Lunaparktaki kamikaze can aldı! işte o anlar

Amasya'da 20 yaşındaki gencin lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aleti kabininin çarpması sonucu hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

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Lunaparktaki kamikaze can aldı! işte o anlar
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 6 Haziran günü Hızırpaşa Mahallesi'ndeki lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aleti müşterilerin binmesi üzerine harekete geçti. Operatör kabininden ayrılan işletme çalışanı Burak Kırıkçı adlı genç, girilmemesi gereken hareket alanına geçti.

Ardından aşağı doğru iniş yapan kabin önüne kattığı genci sürükledi.
Kanlar içinde yere yığılan gence çevredekiler müdahale etti. Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Kırıkçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cenazesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedildi.

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Olayın ardından lunapark mühürlenirken, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Lunapark işletmecisi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. polis tarafından gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı.

Feci kazanın görüntülerinde operatör kabininden ayrılan gencin girilmemesi gereken hareket alanına geçmesinin ardından aşağı doğru iniş yapan kabinin altında kalarak sürüklendiği görüldü.

İHA

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