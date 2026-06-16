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MSB duyurdu: İtalya'nın SAMP-T bataryası Konya'ya konuşlandırılacak

Milli Savunma Bakanlığı, İtalya'ya ait bir SAMP-T hava savunma sisteminin NATO Daimi Savunma Planı kapsamında Konya'ya konuşlandırılacağını bildirdi.

MSB duyurdu: İtalya'nın SAMP-T bataryası Konya'ya konuşlandırılacak
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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MSB'den yapılan açıklamada ‘’NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sistemi, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılacaktır.'' dendi.

SAMP-T, Fransa ve İtalya ortaklığında geliştirilen kara konuşlu hava ve füze savunma sistemi olarak biliniyor. Sistem; savaş uçakları, insansız hava araçları, seyir füzeleri ve bazı balistik füze tehditlerine karşı kullanılabiliyor.

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Türkiye’nin hava savunma ihtiyacı, bölgesel gerilimler nedeniyle uzun süredir NATO gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda geçmiş yıllarda da müttefik ülkeler tarafından Türkiye’ye hava savunma unsurları konuşlandırılmıştı. Konunun 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde de konuşulması bekleniyor.

Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, Türkiye’nin önemli hava üslerinden biri olmasının yanı sıra NATO görevleri ve uluslararası tatbikatlar açısından da öne çıkıyor.

Haber Merkezi

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