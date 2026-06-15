Büyükşehir'den milyarlarca liralık su projeleri

Başkan Altay, yeni atık su arıtma tesisi müjdesi verdi ve ekolojik dengeyi koruma ile göllerde master planı çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Kayıp-kaçak oranları uzaktan takip sistemleriyle düşürüldü; 179 kuyu açıldı ve mor şebeke suyu ile tarımda milyonlarca metreküp tasarruf sağlandı.

Başkan Altay, 31 ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek geçen hafta hayata geçirilen Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük'te yapılan milyarlarca liralık yatırımları vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti.

Toplamda 179 adet içme suyu kuyusu açtıklarını ifade eden Başkan Altay, yer altı su seviyelerini yeni sistemlerle takip edildiğinden bahsetti.

Konuşmasının devamında ilçelerin su testileri ile donatıldığını belirten Başkan Altay, onlarca yeni çalışmanın kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Kayıp ve Kaçak Oranları Düşürüldü

Kayıp ve kaçak oranlarının uzaktan takip sistemleri ile büyük oranda önlendiğini ifade eden Başkan Altay, tasarruf oranlarında yaşananciddi artışa parmak bastı.

Şehrin atık su yönetimini uluslararası standartlarına kavuşturduklarını belirten Altay, yeni yapılan tesislerle milyonlarca metreküp su arıttıklarını kaydetti.

Türkiye'de İlk ve Tek ‘Mor Şebeke’ Suyu Tarımda Kullanıldı

Türkiye'de ilk ve tek olan mor şebeke suyu ile milyonlarca atik su tasarrufu sağlandığını ifade eden Altay, bu sularında tarım alanlarında kullanıldığını belirtti.

Atık su arıtma tesisi yapacaklarının müjdesini veren Başkan Altay, önümüzdeki günlerde bunun detaylı açıklamasını yapacaklarını duyurdu.

Master Planı Müjdesi Verildi

Ekolojik dengeyi korumak içinde birçok projenin yürütüldüğünü ifade eden Başkan Altay, Konya'nın önemli göllerinde master planlarının yürütüldüğünün müjdesini verdi.

Altay şehir merkezinde yürütülen çalışmalara da değinerek ilgili projelerin hızla devam ettiğini vurguladı.