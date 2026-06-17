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Konya'da vali yardımcısı ve kaymakamlar değişti

17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan Vali Yardımcısı ve Kaymakam atamalarını baz alan yeni kararname erişime açıldı. Buna göre Konya'da vali yardımcılığı ve bazı ilçe kaymakamlıklarında değişiklik yapıldı.

Konya'da vali yardımcısı ve kaymakamlar değişti
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni atama kararnamesi, Resmi Gazete'de ilan edildi. Kararname doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan çok sayıda vali yardımcısı, kaymakam ve mülki idare amirinin görev yerlerinde kapsamlı değişikliklere gidildi.

KONYA’DA GİDENLER GELENLER

Konya Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış Şanlıurfa Vali Yardımcılığına, Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan Tekirdağ Şarköy Kaymakamlığına atanırken bu isimlerin yerine Konya Vali Yardımcılıklarına Mersin Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan ve Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya atandı. 
Kaymakamlıklarda ise Ereğli, Hüyük, Akören, Altınekin, Çeltik, Doğanhisar, Cihanbeyli, Bozkır,  kaymakamları başka illere atanırken, Bozkır, Yunak ve Cihanbeyli’ye yeni kaymakam görevlendirildi.
Konya Selçuklu Kaymakamlığına Sakarya Serdivan Kaymakamı Ali Candan atanırken Yalıhüyük’e İsmail Şanal, Bozkır’a Enes Özkan, Cihanbeyli’ye Orhan Gazi Karakaş, Ereğli’ye Fatih Genel atandı.

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