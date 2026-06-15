Karatay'da 582 kursiyerin emeği beğeni topladı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleneksel ve görsel sanatlar atölyelerinden ebru, hüsn-i hat, karakalem ve yağlı boya sergisini gezerek öğrencileri tebrik etti.

Karatay Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, 4 ay süren bahar dönemi eğitimleri tamamlandı. Bahar döneminde 8 farklı atölyede, 18 ayrı branşta toplam 582 öğrencinin eğitim aldığı merkezde kursiyerler, hazırladıkları eserler ve gerçekleştirdikleri müzik dinletisiyle dönem boyunca ortaya koydukları çalışmaları katılımcılarla buluşturdu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, program öncesinde fuaye alanında açılan sergiyi gezerek kursiyerlerin çalışmalarını inceledi ve öğrencileri gayret ve başarılarından dolayı tebrik etti.

Kapanış programı kapsamında fuaye alanında açılan sergide; Geleneksel Sanatlar Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı ebru ve hüsn-i hat eserleri ile Görsel Sanatlar Atölyesi öğrencilerinin karakalem ve yağlı boya çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kursiyerlerin dönem boyunca emek vererek hazırladığı eserler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

MÜZİK ATÖLYESİ MEST ETTİ

Serginin ardından konser alanına geçen Başkan Hasan Kılca ve davetliler, Müzik Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı “Dizi Müzikleri Konseri”ni izledi. Konserde öğrenciler; sevilen dizi müzikleri ve Türk müziğinin seçkin eserlerini koro, solo, piyano ve enstrümantal performanslarla seslendirdi. Programda; Ayşecik, Ezel ve Kara Sevda eserleri piyano dinletisi olarak seslendirilirken, Tanrıdan Diledim, Gurbet, Fesuphanallah, Zahid Bizi Tan Eyleme ve Çırpınırdı Karadeniz eserleri koro tarafından icra edildi.

Fırat Türküsü, Sen Bir Aysın, Bana Bir Masal Anlat Baba, Hatırla Sevgili ve Üstüme Basıp Geçme eserleri solo performanslarla dinleyicilerle buluştu. Ayrıca Balat, Leyla ile Mecnun ve Zerda eserleri enstrümantal olarak seslendirildi. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde bahar döneminde 8 farklı atölyede, 18 ayrı branşta toplam 582 öğrenci eğitim aldı. Kapanış programında Geleneksel Sanatlar Atölyesi’nden 25, Görsel Sanatlar Atölyesi’nden 30 ve Müzik Atölyesi’nden 32 öğrenci olmak üzere toplam 87 kursiyer görev aldı.

ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

Programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin dönem boyunca ortaya koyduğu eserlerin ve gösterdikleri gelişimin kendilerini gururlandırdığını vurguladı.

Fuaye alanında sergilenen çalışmaları tek tek inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Hasan Kılca, “Bu anlamlı program vesilesiyle gençlerimizin gösterdiği gayreti, ürettikleri eserleri ve ulaştıkları başarıları hep birlikte görme fırsatı yakaladık. Eser sahipleriyle sohbet ettik, çalışmalarını yakından inceledik. Gençlerimizin ortaya koyduğu eserlerin hepsi birbirinden güzel.

Bizler Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın sadece bugününün değil, yarınının da güçlü Türkiye’sini inşa edecek bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyoruz. Eğitimden sanata, kültürden spora, bilimden teknolojiye kadar her alanda gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Donanımlı, özgüvenli ve üretken bireyler olarak yetişmeleri bizim önceliğimizdir.” şeklinde konuştu.

Karatay’da gençlere yönelik yatırımların artarak devam ettiğini kaydeden Hasan Kılca, Kültür ve Sanat Akademisi, gençlik merkezleri, kütüphaneler ve sosyal etkinlik alanlarıyla gençlerin gelişimlerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti.