Konya'nın bu ilçesinde ilk defa YKS düzenlenecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Bu kapsamda sınava ilişkin bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaklaşık 1 milyon adayın ilk kez sınava gireceğini belirterek rakamları şu şekilde açıkladı:

"Bu yıl 921 bin 248 aday YKS'ye ilk kez başvurdu. 665 bin 113 aday ikinci kez, 447 bin 67 aday üçüncü kez, 198 bin 904 aday dördüncü kez, 193 bin 296 aday ise beş ve daha fazla kez sınava başvuruda bulunmuş durumda"

Dört ilçede ilk kez YKS düzenlenecek

Sınavın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ve 81 ilde, 254 sınav merkezinde uygulanacağını belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, "Adayların durumları dikkate alınarak Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde ilk kez YKS gerçekleştirilecek. TYT oturumunda 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salon, AYT oturumunda 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salon, YDT oturumunda ise 746 bina ve 9 bin 702 salon kullanılacak" ifadelerine yer verdi.

En çok başvuran Anadolu liselerinden

Adayların okul türleri ve öğrenim durumları hakkında bilgiler veren Ersoy, "Adayların 978 bin 408'ini Anadolu lisesi, 514 bin 809'unu meslek lisesi, 294 bin 52'sini açık öğretim lisesi, 186 bin 800'ünü imam hatip lisesi, 104 bin 273'ünü fen lisesi mezunları oluşturuyor. 347 bin 286 aday ise diğer lise türlerinden sınava başvurmuş durumda" açıklamasında bulundu.

En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında

Sınavın en genç adayının 16, en yaşlı adayının ise 87 yaşında olduğunu ifade eden Ersoy, 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 adayın başvuruda bulunduğunu söyledi. Ersoy, "2026-YKS' ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadın, 1 milyon 101 bin 119'unu erkek adaylar oluşturdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 oldu" diye konuştu.