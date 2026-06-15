Selçuklu Belediyesi'nde ek kayıt zamanı
Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulunda iptal edilen öğrencilerden oluşan boşluklar için ek kontenjan kayıtları yarın başlayacak
Haberin Özeti
- • Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda kesin kayıtlarını tamamlamayan öğrencilerden kalan boş kontenjanlar için ek başvurular açıldı.
- • Ek kayıtlar 16 Haziran Salı günü saat 09.00'da www.sporselcuklu.com.tr ve www.selcuklubelediyespor.com adreslerinden online alınacak.
- • Yaz Spor Okulu'ndaki eğitimler 29 Haziran Pazartesi günü başlayacak olup, bu ek kontenjan başvuruları son fırsat olarak sunuluyor.
Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulunda iptal edilen öğrencilerden oluşan boşluklar için ek kontenjan kayıtları yarın başlayacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarımızda kesin kayıt işlemlerini tamamlamayan ve kaydı iptal edilen öğrencilerden oluşan boş kontenjanlar için başvurular 16 Haziran Salı günü saat 09.00’da başlayacaktır.
Başvurular; www.sporselcuklu.com.tr ve www.selcuklubelediyespor.com adreslerinden yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Yaz Spor Okulu’nda eğitimleri se 29 Haziran Pazartesi günü başlayacak