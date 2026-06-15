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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Haziran Salı

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 16 Haziran Salı günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Haziran Salı
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER 

16.06.2026 08:30 - 16.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİKADİR ŞİNAS Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİNİZAMÜLMÜLK Caddesi 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİÖZ Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİPEMBEGÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİSÜREKLİ Sokak 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

16.06.2026 09:00 - 16.06.2026 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİBEYŞEHİR Caddesi 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİBEYŞEHİR Caddesi 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİAŞİREFENDİ Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİBEYŞEHİR Caddesi 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİBÜLBÜLBAHÇE Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİDERECİK Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİGÜRDERE. Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİSEZER Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİTAMİRCİ Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİTANDIR Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİTANIM Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİTÖMEKLİ Sokak 
16.06.2026 09:00 - 16.06.2026 12:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİAKBURUN Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİALTINKILIÇ Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİALTINSİNİ Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİBUDAK Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİBÜYÜKDERE Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİÇEÇENİSTAN Caddesi 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİDÜZBALLI Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİGEYİKGÖLÜ Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİHATIP Caddesi 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİKÜÇÜK KOVANAĞZI Caddesi 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİPASİNLER Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİTÜRKOĞLU Sokak 
16.06.2026 09:00 - 16.06.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMULUIRMAK MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
16.06.2026 09:30 - 16.06.2026 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAMERAMKİLİSTRA MAHALLESİKUMRALI Caddesi 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİ24350. Sokak 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİ24352. Sokak 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİ24354. Sokak 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİ24355. Sokak 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİ24356. Sokak 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİ24357. Sokak 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİ24358. Sokak 
KONYAMERAMKUMRALI MAHALLESİKUMRALI Caddesi 
16.06.2026 10:00 - 16.06.2026 15:00 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİİSABEY Sokak 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİASLANALİ Caddesi 
KONYAMERAMATEŞBAZ VELİ MAHALLESİASLANALİ Caddesi 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİASLANALİ Caddesi 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİAVGIN Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİBAKIRCILAR. Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİBİRAY Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİBOĞAÇACI Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİÇAKILLIK Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİÇANDIR Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİDESTİLİ Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİDEVREK Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİDİKBIYIK Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİGÜLYAĞI Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİKAZANBENDİ Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİKIRKAĞAÇ_1 Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİMERAL Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİNİKSAR. Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİSELBASANÇAYI Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİSEMAVİ Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİYEŞİLDAL Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİAĞILÜSTÜ Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİBİLLUR Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİCAZİP Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİÇAKILIRMAK Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİÇALIKLI Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİÇINAR Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİDEVİR Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİDURUNDAY Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİHARAÇ Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİKARLI Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİKARSU Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİKAZANBENDİ Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİMÜHÜR Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİPİRALİLER Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİSALİHPAŞA Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİSUDURAĞI Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİULUPINAR Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİYORGANCI Caddesi 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİAĞAYERİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİAHMEDİYE Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİAKCAKENT Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİASLANALİ Caddesi 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİAŞKABAT Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİATASEVEN Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİBALOVA Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİBİNAY Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİCANBEY Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİÇAKILIRMAK Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİÇALIKLI Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİDERYADENİZ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİERGENE Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİGÜLEÇ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİGÜRKÖK Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİHARMANCIK Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİİFFET Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİİLKOKUL Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKADEMELİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKALEMCİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKARAALP Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKAZANBENDİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKEFELİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKILIÇHAN Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKILINÇASLAN Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKUMOCAĞI Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİLALEBAHÇE Caddesi 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİLÜTUF Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİMEVLANA... Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİÖZLEYİŞ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİPATİKA Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİPİRALİLER Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİSARI MEHMET Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİSELBASANÇAYI Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİSONUMUT Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİŞANVER Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİŞEHİT RAMAZAN ALKAN SOKAK Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİŞEHİT SELÇUK ALKIŞ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİŞEMS Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİŞEMSİ TEBRİZİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİYAŞAYAN Sokak 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİASLANALİ Caddesi 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİDÖNÜŞ Sokak 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİGÜRNİHAL Sokak 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİHAFIZLAR Sokak 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİKARADENİZ Sokak 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİSELBASANÇAYI Sokak 
16.06.2026 13:30 - 16.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİBAĞIMSIZ Sokak 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİÇAYKENARI Sokak 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİÇİLE Sokak 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİDÖNERDERE Sokak 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİHATIP Caddesi 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİKÖSELER Sokak 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİKUTSİ Sokak 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİMİSAL Sokak 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİMÜBAREK Sokak 
16.06.2026 14:00 - 16.06.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİADNAN MENDERES Caddesi 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİAKASYA. Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİAKİF Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİBOZKIR Caddesi 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİÇOBANLI Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİDEMİRCİ Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİHIZIRBEY Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİİBRAHİM HAKKI Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİMİMAR SİNAN. Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİSANAYİ Caddesi 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİŞEYH GALİP Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİVATAN Caddesi 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİYAHYA ÇAVUŞ Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

16.06.2026 09:00 - 16.06.2026 12:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYAKARATAYZİNCİRLİ MAHALLESİAKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAKARATAYZİNCİRLİ MAHALLESİZİNCİRLİ Caddesi 
16.06.2026 09:00 - 16.06.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİAKSAY ÖNCEL Sokak 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİBOYDAŞ Sokak 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİCELALEDDİN KARATAY CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİEMİRGAZİ Sokak 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİGÜNEŞ Sokak 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİPERDECİ Sokak 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİVEZİRPAŞA Sokak 
KONYAKARATAYSARIYAKUP MAHALLESİAKSAY ÖNCEL Sokak 
KONYAKARATAYSARIYAKUP MAHALLESİBOYDAŞ Sokak 
KONYAKARATAYSARIYAKUP MAHALLESİCELALEDDİN KARATAY CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYSARIYAKUP MAHALLESİEMİRGAZİ Sokak 
KONYAKARATAYSARIYAKUP MAHALLESİGÜNEŞ Sokak 
KONYAKARATAYSARIYAKUP MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
Ümmü Gülsüm Dündar

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