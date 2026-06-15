Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Haziran Salı
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 16 Haziran Salı günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
16.06.2026 08:30 - 16.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|KADİR ŞİNAS Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|NİZAMÜLMÜLK Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|ÖZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|PEMBEGÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|SÜREKLİ Sokak
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
16.06.2026 09:00 - 16.06.2026 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|BEYŞEHİR Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|BEYŞEHİR Caddesi
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|AŞİREFENDİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|BEYŞEHİR Caddesi
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|BÜLBÜLBAHÇE Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|DERECİK Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|GÜRDERE. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|SEZER Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|TAMİRCİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|TANDIR Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|TANIM Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|TÖMEKLİ Sokak
16.06.2026 09:00 - 16.06.2026 12:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|AKBURUN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|ALTINKILIÇ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|ALTINSİNİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|BUDAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|BÜYÜKDERE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|ÇEÇENİSTAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|DÜZBALLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|GEYİKGÖLÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|HATIP Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|KÜÇÜK KOVANAĞZI Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|PASİNLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|TÜRKOĞLU Sokak
16.06.2026 09:00 - 16.06.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ULUIRMAK MAHALLESİ
|KARAMAN Caddesi
16.06.2026 09:30 - 16.06.2026 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|KİLİSTRA MAHALLESİ
|KUMRALI Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|24350. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|24352. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|24354. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|24355. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|24356. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|24357. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|24358. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KUMRALI MAHALLESİ
|KUMRALI Caddesi
16.06.2026 10:00 - 16.06.2026 15:00 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|İSABEY Sokak
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|ASLANALİ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ
|ASLANALİ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|ASLANALİ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|AVGIN Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|BAKIRCILAR. Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|BİRAY Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|BOĞAÇACI Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|ÇAKILLIK Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|ÇANDIR Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|DESTİLİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|DEVREK Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|DİKBIYIK Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|GÜLYAĞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|KAZANBENDİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|KIRKAĞAÇ_1 Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|MERAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|NİKSAR. Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|SELBASANÇAYI Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|SEMAVİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|YEŞİLDAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|AĞILÜSTÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|BİLLUR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|CAZİP Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|ÇAKILIRMAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|ÇALIKLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|ÇINAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|DEVİR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|DURUNDAY Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|HARAÇ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|KARLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|KARSU Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|KAZANBENDİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|MÜHÜR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|PİRALİLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|SALİHPAŞA Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|SUDURAĞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|ULUPINAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|YORGANCI Caddesi
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|AĞAYERİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|AHMEDİYE Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|AKCAKENT Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ASLANALİ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|AŞKABAT Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ATASEVEN Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|BALOVA Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|BİNAY Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|CANBEY Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ÇAKILIRMAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ÇALIKLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|DERYADENİZ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ERGENE Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|GÜLEÇ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|GÜRKÖK Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|HARMANCIK Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|İFFET Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|İLKOKUL Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KADEMELİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KALEMCİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KARAALP Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KAZANBENDİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KEFELİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KILIÇHAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KILINÇASLAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KUMOCAĞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|LALEBAHÇE Caddesi
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|LÜTUF Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|MEVLANA... Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ÖZLEYİŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|PATİKA Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|PİRALİLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|SARI MEHMET Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|SELBASANÇAYI Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|SONUMUT Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ŞANVER Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ŞEHİT RAMAZAN ALKAN SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ŞEHİT SELÇUK ALKIŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ŞEMS Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ŞEMSİ TEBRİZİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|YAŞAYAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|ASLANALİ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|DÖNÜŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|GÜRNİHAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|HAFIZLAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|KARADENİZ Sokak
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|SELBASANÇAYI Sokak
16.06.2026 13:30 - 16.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|BAĞIMSIZ Sokak
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|ÇAYKENARI Sokak
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|ÇİLE Sokak
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|DÖNERDERE Sokak
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|HATIP Caddesi
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|KÖSELER Sokak
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|KUTSİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|MİSAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|MÜBAREK Sokak
16.06.2026 14:00 - 16.06.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|ADNAN MENDERES Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|AKASYA. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|AKİF Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|BOZKIR Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|ÇOBANLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|DEMİRCİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|HIZIRBEY Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|İBRAHİM HAKKI Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|MİMAR SİNAN. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|SANAYİ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|ŞEYH GALİP Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|VATAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|YAHYA ÇAVUŞ Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
16.06.2026 09:00 - 16.06.2026 12:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ZİNCİRLİ MAHALLESİ
|AKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|ZİNCİRLİ MAHALLESİ
|ZİNCİRLİ Caddesi
16.06.2026 09:00 - 16.06.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|MENGENE MAHALLESİ
|AKSAY ÖNCEL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|MENGENE MAHALLESİ
|BOYDAŞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|MENGENE MAHALLESİ
|CELALEDDİN KARATAY CADDESİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|MENGENE MAHALLESİ
|EMİRGAZİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|MENGENE MAHALLESİ
|GÜNEŞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|MENGENE MAHALLESİ
|KARAMAN Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|MENGENE MAHALLESİ
|PERDECİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|MENGENE MAHALLESİ
|VEZİRPAŞA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARIYAKUP MAHALLESİ
|AKSAY ÖNCEL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARIYAKUP MAHALLESİ
|BOYDAŞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARIYAKUP MAHALLESİ
|CELALEDDİN KARATAY CADDESİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SARIYAKUP MAHALLESİ
|EMİRGAZİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARIYAKUP MAHALLESİ
|GÜNEŞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARIYAKUP MAHALLESİ
|KARAMAN Caddesi