Meram yaza hazır

Meram’ın doğal güzellikleri yaz mevsiminin renkleriyle yeniden buluşmaya hazırlanırken Meram Belediyesi, ilçenin dört bir yanında bulunan parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda yaptığı kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarında sona geldi. Park ve yeşil alanları görsel açıdan zenginleştirmek için fidan ve çiçek ekimlerini tamamlayıp budama ve çim biçme çalışmalarına hız veren belediye, bu alanların vatandaşlara daha konforlu ve huzurlu hizmet verebilmesi amacıyla gerekli tadilat işlemlerini de gerçekleştiriyor.

Yapılan Her Çalışma Meram'ın Yeşil Kimliği İçin

İlçe genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında parkların çimleri düzenli olarak biçilirken, ağaçlar ve üzüm bağları özenle budanıyor. Ekipler, hem estetik görünümü artırmak hem de bitkilerin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla bakım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bunun yanı sıra kameriyeler, oturma alanları ve çocuk oyun gruplarında bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilerek vatandaşların daha güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirmesi hedefleniyor. Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sadece mevcut alanların bakımını yapmakla kalmıyor; aynı zamanda yeni çiçek ve ağaç dikimleriyle ilçenin yeşil dokusunu daha da güçlendiriyor.

Meram’da Parklar Yenilendi: Ailelerin Gözdesi Yaza Hazır

Mevsime uygun bitki türleri toprakla buluşturulurken, mevcut bitkilerin de düzenli bakımları yapılarak uzun ömürlü olmaları sağlanıyor. Öte yandan piknik alanları ve yürüyüş güzergâhlarında da temizlik ve düzenleme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Yaz aylarında vatandaşların en çok tercih ettiği dinlenme ve sosyalleşme alanları olan parklar, yapılan bu çalışmalarla daha estetik, daha güvenli ve daha kullanışlı hale getiriliyor. Özellikle ailelerin ve çocukların keyifle vakit geçirdiği Dutlu Millet Bahçesi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda gerçekleştirilen çalışmalar, tüm misafirlerden beğeni topluyor.