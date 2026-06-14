YRP Konya Meram İlçe Başkanı Ceylan oldu

Yeniden Refah Partisi Konya İl teşkilatındaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken ve ilçe teşkilatlarının takdirini toplayan Ramazan Ceylan, Yeniden Refah Partisi Konya teşkilatından Ankara’ya yapılan istişareler sonucunda Meram ilçe başkanlığı görevine getirildi.

Ramazan Ceylan, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın olurlarıyla Meram İlçe Başkanlığı görevine atanırken, mazbatasını da Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın elinden aldı. Halkla iç içe, sahada aktif ve çözüm odaklı bir siyaset anlayışını benimsediğini ifade eden Ceylan, toplumun her kesimiyle güçlü iletişim kurarak sorunlara yerinde ve etkili çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Göreve başlamasıyla birlikte teşkilat çalışmalarına da vurgu yapan Ramazan Ceylan, “Birlik ve beraberlik içinde, sahada güçlü, halkla iç içe bir teşkilat yapısını daha da ileriye taşıyacağız. Tüm teşkilat mensuplarımızla omuz omuza vererek, ortak hedefler doğrultusunda kararlılıkla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Ramazan Ceylan, sahip olduğu tecrübe ve birikimi; daha güçlü bir yerel yönetim anlayışı, daha bilinçli bir toplum ve daha güvenli bir gelecek için kullanmayı hedeflediklerini belirterek, şeffaflık, liyakat ve ortak akıl ilkeleri doğrultusunda hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

