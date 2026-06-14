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Türkiye'de SOME'ler 2025'te 101 binden fazla zararlı bağlantıyı durdurdu

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından geçen yıl 6 bin 805 siber güvenlik bildirimi, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.

Türkiye'de SOME'ler 2025'te 101 binden fazla zararlı bağlantıyı durdurdu
AA
AAAnadolu Ajansı
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Türkiye'de 2025 yılı sonu itibarıyla Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) koordinasyonunda sektörel ve kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) tarafından 101 binden fazla zararlı bağlantı tespit edildi ve muhtemel siber saldırılara geçit verilmedi.

8 bin 393 uzman görev yapıyor

Bu kapsamda BTK çatısı altında bulunan USOM ile siber güvenlik mücadelesi yürütülüyor.

USOM koordinasyonunda faaliyet gösteren 14 sektörel SOME ve 2 bin 401 kurumsal SOME bünyesinde 8 bin 393 siber güvenlik uzmanı görev yapıyor. Bu uzmanlarca, ülkenin siber güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu çerçevede kimlik avı, yapay zeka destekli dolandırıcılık, fidye yazılımı saldırıları, veri sızıntısı ve hırsızlığı gibi saldırılara geçit verilmiyor. Türkiye genelinde görev yapan bu siber güvenlik uzmanları, olası saldırıların erken tespiti ve müdahalesinde aktif rol üstleniyor.

USOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 8 bin 393 siber güvenlik uzmanı, 2025 yılı sonu itibarıyla 101 bin 500'ü aşkın zararlı bağlantıyı tespit ederek erişime kapattı.

Ayrıca, geçen yıl USOM tarafından 6 bin 805 siber güvenlik bildirimi, ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi.

Türkiye'de geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan üçüncü taraf yazılım, donanım ve diğer teknolojik ürünlerde tespit edilen güvenlik açıkları için CVE kimlik numaraları tahsis ediliyor. Bu kapsamda 2025'te 519 CVE ID ataması yapıldı.

Öte yandan, BTK Akademi ve USOM işbirliğinde öğrencilere yönelik uygulamalı siber güvenlik eğitimleri de düzenleniyor.

BTK Akademi üzerinden sunulan çevrim içi siber güvenlik eğitimlerinden yararlanan kullanıcı sayısı 2025 yılı sonu itibarıyla 837 bini aştı. Uygulamalı siber güvenlik eğitimi alan kişi sayısı da 1500'ü geçti.

AA

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