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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 15 Haziran Pazartesi

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 15 Haziran Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 15 Haziran Pazartesi
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:

SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER 

15.06.2026 08:30 - 15.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUHACIKAYMAK MAHALLESİESATZADE Sokak 
KONYASELÇUKLUŞEKER MAHALLESİCAFER ÇELEBİ Sokak 
KONYASELÇUKLUŞEKER MAHALLESİESATZADE Sokak 
KONYASELÇUKLUŞEKER MAHALLESİHACIİVAZ Sokak 
KONYASELÇUKLUŞEKER MAHALLESİKERBELA Sokak 
KONYASELÇUKLUŞEKER MAHALLESİKİMYA HATUN Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER 

15.06.2026 09:00 - 15.06.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBELGE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBOZYAZI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBÜYÜKÇINAR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİÇAYIRBAŞI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİDAMAT MUSTAFA PAŞA Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİFERİDUN NAFİZ UZLUK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİGALEBE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİGAZİPAŞA Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİGEBRAN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKÜLKÖY Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMAHSUP Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMÜRŞİT Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİPAKALIN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSAĞLAMER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSELİM SULTAN Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSELİM SULTAN Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSELİM SULTAN Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSUNAY Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞARKÖY Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞIRALI Sokak 
15.06.2026 09:30 - 15.06.2026 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20701. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20702. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20703. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20704. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20705. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20708. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİAKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİÇENGİLTİ Caddesi 
15.06.2026 19:00 - 15.06.2026 23:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYAZİZİYE MAHALLESİİSTANBUL Caddesi 
KONYAKARATAYAZİZİYE MAHALLESİŞAİR HASAN RÜŞTÜ Sokak 
KONYAKARATAYAZİZİYE MAHALLESİTÜRBE Caddesi 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

15.06.2026 09:00 - 15.06.2026 10:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMGÖDENE MAHALLESİ17462. Sokak 
15.06.2026 09:00 - 15.06.2026 11:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMDERE MAHALLESİTAŞPINAR Sokak 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİDERE Caddesi 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİDERE Caddesi 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİGÜL Sokak 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİŞEYHEBULVEFA Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİBUHARKENT Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİDERE Caddesi 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİKANARYA Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİKAYIŞDAĞ Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİKAYIŞDAĞ Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİYENİ MERAM Caddesi 
15.06.2026 09:00 - 15.06.2026 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15708. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15723. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15726. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ17220. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ17220. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ17220. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİKIZILKAYA Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİHATIP Caddesi 
KONYAMERAMULUIRMAK MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAMERAMYENİBAHÇE MAHALLESİ15721. Sokak 
KONYAMERAMYENİBAHÇE MAHALLESİ17154. Sokak 
KONYAMERAMYENİBAHÇE MAHALLESİ17165. Sokak 
KONYAMERAMYENİBAHÇE MAHALLESİ17220. Sokak 
KONYAMERAMYENİBAHÇE MAHALLESİ17220. Sokak 
KONYAMERAMYENİBAHÇE MAHALLESİ17220. Sokak 
KONYAMERAMYENİBAHÇE MAHALLESİDAMLAKAYA Sokak 
15.06.2026 11:30 - 15.06.2026 13:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİBOLVADİN Sokak 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİDERE Caddesi 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİDERE Caddesi 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİGÖZTEPE Sokak 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİKEREMHİSAR Sokak 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİNİĞDE Sokak 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİŞEYHEBULVEFA Sokak 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİYILDIZKÖŞKÜ Sokak 
15.06.2026 14:30 - 15.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİDERE Caddesi 

 

Ümmü Gülsüm Dündar

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