Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 15 Haziran Pazartesi
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 15 Haziran Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
15.06.2026 08:30 - 15.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|HACIKAYMAK MAHALLESİ
|ESATZADE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ŞEKER MAHALLESİ
|CAFER ÇELEBİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ŞEKER MAHALLESİ
|ESATZADE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ŞEKER MAHALLESİ
|HACIİVAZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ŞEKER MAHALLESİ
|KERBELA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ŞEKER MAHALLESİ
|KİMYA HATUN Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
15.06.2026 09:00 - 15.06.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BELGE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BOZYAZI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BÜYÜKÇINAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ÇAYIRBAŞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|DAMAT MUSTAFA PAŞA Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|FERİDUN NAFİZ UZLUK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|GALEBE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|GAZİPAŞA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|GEBRAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KÜLKÖY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MAHSUP Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MÜRŞİT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|PAKALIN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SAĞLAMER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SELİM SULTAN Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SELİM SULTAN Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SELİM SULTAN Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SUNAY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ŞARKÖY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ŞIRALI Sokak
15.06.2026 09:30 - 15.06.2026 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20701. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20702. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20703. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20704. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20705. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20708. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|AKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|ÇENGİLTİ Caddesi
15.06.2026 19:00 - 15.06.2026 23:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|AZİZİYE MAHALLESİ
|İSTANBUL Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|AZİZİYE MAHALLESİ
|ŞAİR HASAN RÜŞTÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|AZİZİYE MAHALLESİ
|TÜRBE Caddesi
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
15.06.2026 09:00 - 15.06.2026 10:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|GÖDENE MAHALLESİ
|17462. Sokak
15.06.2026 09:00 - 15.06.2026 11:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|TAŞPINAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|DERE Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|DERE Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|GÜL Sokak
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|ŞEYHEBULVEFA Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|BUHARKENT Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|DERE Caddesi
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|KANARYA Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|KAYIŞDAĞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|KAYIŞDAĞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|YENİ MERAM Caddesi
15.06.2026 09:00 - 15.06.2026 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15708. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15723. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15726. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|17220. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|17220. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|17220. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|KIZILKAYA Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|HATIP Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ULUIRMAK MAHALLESİ
|KARAMAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|15721. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|17154. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|17165. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|17220. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|17220. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|17220. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|DAMLAKAYA Sokak
15.06.2026 11:30 - 15.06.2026 13:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|BOLVADİN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|DERE Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|DERE Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|GÖZTEPE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|KEREMHİSAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|NİĞDE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|ŞEYHEBULVEFA Sokak
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|YILDIZKÖŞKÜ Sokak
15.06.2026 14:30 - 15.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|DERE Caddesi