Özgökçen: Bizim inançlı bir kadromuz var

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Genel Merkezi tarafından Kızılcahamam’da Batı Anadolu Bölge Strateji Toplantısında teşkilat mensupleriyle bir araya gelerek yeni dönem konularını konuştu. Başkan Özgökçen toplantı hakkında yaptığı paylaşımda, “Kızılcahamam’da Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımzca gerçekleştirilen , Batı Anadolu Bölge Strateji Toplantısı kapsamında, teşkilat mensuplarımızla yeni dönemin siyasal iletişim dinamikleri üzerine bir araya geldik. Algıların olguları gölgelemeye çalıştığı, dijital dünyanın insanı yalnızlaştırdığı bir dönemde; AK Parti siyasetinin özü olan yüz yüze iletişimi, samimiyeti ve güveni nasıl büyüteceğimizi istişare ettik. Bizim anlatacak muazzam bir hizmet hikayemiz ve bu hikayeyi milletimize ulaştıracak inançlı bir kadromuz var. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen tüm yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.”açıklamasında bulundu.