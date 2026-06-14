Konya'da bugün kimler vefat etti? 14 Haziran Pazar günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 14 Haziran Pazar günü 11 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- FAHRİ ÖZBALCI
YAZIR MEZARLIĞI
- MESUT YILDIRIM
MUSALLA MEZARLIĞI
- HAVVA KIZILKAN
YAZIR MEZARLIĞI
- SAMET TALHA ÜRESİN
YAZIR MEZARLIĞI
- HACI İBRAHİM ODABAŞ
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
- FATMA YAŞAR
YAZIR MEZARLIĞI
- DURMUŞ ALİ GÖKMEN
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- FATMA YACAN
ÜÇLER MEZARLIĞI
- HALİT ATASEVEN
DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
- ALİ OSMAN GENÇ
ARAPLAR MEZARLIĞI
- FATMA YAVUZ
KARAASLAN MEZARLIĞI
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