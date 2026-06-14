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  • Konya'da bugün kimler vefat etti? 14 Haziran Pazar günü

Konya'da bugün kimler vefat etti? 14 Haziran Pazar günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 14 Haziran Pazar günü 11 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 14 Haziran Pazar günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:
 

  1. FAHRİ ÖZBALCI
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  2. MESUT YILDIRIM
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  3. HAVVA KIZILKAN
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  4. SAMET TALHA ÜRESİN
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  5. HACI İBRAHİM ODABAŞ
    BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
     
  6. FATMA YAŞAR
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  7. DURMUŞ ALİ GÖKMEN
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  8. FATMA YACAN
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  9. HALİT ATASEVEN
    DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
     
  10. ALİ OSMAN GENÇ
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  11. FATMA YAVUZ
     KARAASLAN MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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