Konya'nın manevi önderi Ladikli Ahmet Hüdai 57. yıl dönümünde anıldı

Konuşmacılar, onun I. Dünya Harbi'ndeki kahramanlığını ve sade hayatındaki derin anlamı belirterek, bir mana eri olarak önemini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sarayönü Belediyesi ve Ladikli Ahmet Hüdai Kültür Eğitim ve Gelişim Vakfı tarafından Ladikli Hacı Ahmet Hüdai Hazretleri’ni Anma Programı düzenledi.

Ladik Çalıbağ mevkiinde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Ladikli Ahmet Hüdai Kültür, Eğitim ve Girişim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Mustafa Karakaya, “Bazı insanlar vardır ki yaşadıkları çağa sığmazlar. Onlar bedenleriyle aramızdan ayrılsalar da bıraktıkları manevi mirasla, yetiştirdikleri gönül insanlarıyla ve üfledikleri muhabbet ruhuyla aramızda yaşamaya devam ederler. İşte Ladikli Ahmet Ağamız bu toprakların yetiştirdiği o müstesna insanlardan biridir” dedi.

“O SADECE YAŞADIĞI DÖNEMİN DEĞİL , BU GÜNÜMÜZÜN, YARINLARIMIZIN DA REHBERİDİR”

Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç ise Ladikli Hacı Ahmet Hüdai’nin ilmiyle yol gösteren irfanıyla gönüllere dokunan, tevazusuyla örnek olan müstesna bir şahsiyet olduğunu vurguladı. Koç, anma programı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti

“RABBİM BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN”

Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, “Özellikle günümüzde insanların kalabalıklar içinde yalnızlaştığı, maddi imkanların arttığı halde manevi huzurun azaldığı bir dönemde onun hayatından alacağımız çok kıymetli dersler bulunmaktadır. Bu vesileyle başta Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm gönül insanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve büyüklerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu güzel programda emeği geçenlere ve bizlerle beraber burada olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“O, SADE BİR HAYATIN İÇİNDE BÜYÜK BİR MANA TAŞIDI”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri’nin bu aziz toprakların yetiştirdiği, hayatıyla insanlara örnek olmuş, gönüllerde derin izler bırakmış bir mana eri bir irfan yolcusu olduğunu belirtti. Başkan Altay, “Onun hayatı bize şunu göstermektedir: İnsanı yücelten husus makamı, mevkii, şöhreti değil, kalbindeki iman, ahlakındaki güzellik, hizmetindeki samimiyettir. O, sade bir hayatın içinde büyük bir mana taşıdı. Daima insanlığın istikamet arayışına rehberlik etti. Bir gazi olarak vatan müdafaasında gösterdiği fedakarlıkla, bir Allah dostu olarak gönül dünyamızda bıraktığı izlerle Konya’mızın manevi mimarları arasında yerini aldı” diye konuştu.

“TEMENNİMİZ BAŞTA FİLİSTİN OLMAK ÜZERE TÜM DÜNYADAKİ MAZLUM COĞRAFYALARIN BİR AN ÖNCE HUZURA KAVUŞMASIDIR”

Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri’nin I. Dünya Harbi'nde cephede göstermiş olduğu kahramanlığın hayatını değiştiren en önemli süreçlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Altay, şunları söyledi:

“Gazze civarında İngilizlere karşı verilen mücadelede birliği suya düşürülmüş, arkadaşları birer birer şehadet şerbeti içerken o da yaralı halde kızgın çöl kumlarının üzerinde kalmış, susuzlukla, acıyla, ve nice zorluklarla imtihan edilmiştir. Ahmet Hüdai Hazretleri’nin ve arkadaşlarının canlarıyla savunduğu Gazze bugün yeniden zulüm ve soykırımla anılmaktadır. Çocuk katili Netanyahu ve çetesi mazlum Filistinlileri çoluk çocuk genç yaşlı demeden katletmeye devam etmektedir. Gazze bize Ladikli Ahmet Hüdai’nin emanetidir. Kutsiyeti incitilen Mescid-i Aksa bize ecdadımızın yadigarıdır. Yüce Allah'tan temennimiz başta Filistin olmak üzere tüm dünyadaki mazlum coğrafyaların bir an önce huzura ve barışa kavuşmasıdır. Bu düşüncelerle bugün dualarla yad ettiğimiz Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri’ne ve tüm Allah dostlarına, şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.”

MİLLETVEKİLİ BAYKAN DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da Ladikli Hacı Ahmet Hüdai Hazretleri’ni Anma Programı’na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizim için babadan kalma bir miras, bir ata emanetidir bu programlarda bulunmak. Rabbim sağlığımızı elimizden almadığı müddetçe inşallah duamız ve niyazımızdır ki her yıl bir kez de olsa Ladik’te olmak bir görev. Zaman zaman ziyaretlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Onun gelecek nesillere emanet olarak bıraktığı, gelecek nesillere müjde olarak bıraktığı hadiselerin, anlatımlarının gerçekleşmesine şahitlik etmeye çalışıyoruz” dedi.

Ladikli Ahmet Hüdai Kültür Eğitim ve Gelişim Vakfı’na teşekkür eden Baykan, “Bizleri bir araya getiren, bizlerin burada olması için şartları sağlayan Sarayönü Belediyemize ve tabii ki bütün belediyelerimizin ağabeyi, bütün belediyelerimizin icraat ve çalışmalarının lideri, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay Beyefendi'nin de katkılarını, çabalarını, gayretlerini unutamayız, mümkün değil. Kendisine de yakın zamanda yapılacak Dünya Belediyeler Birliği seçiminde başarılar diliyorum. İnşallah bizler de sizler de dualarımızla, niyazlarımızla ona destek olalım diyorum” ifadelerini kullandı.

Konya'nın manevi mimarlarından Ladikli Hacı Ahmet Hüdai’nin vefatının 57. yıl dönümünde düzenlenen programa ⁠Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ⁠Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca, ⁠Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yasin Emre Harman, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ebuzer Solmaz, torunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.