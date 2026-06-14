Konya'da görsel şölen: Yıldızlar Kilistra'nın tarihi dokusuyla birleşti
Konya'nın Meram ilçesinde, Kapadokya benzeri dokusuyla dikkati çeken tarihi Kilistra Antik Kenti, astrofotoğrafçılık tutkunlarını ağırladı.
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