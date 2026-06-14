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Konya'da görsel şölen: Yıldızlar Kilistra'nın tarihi dokusuyla birleşti

Konya'nın Meram ilçesinde, Kapadokya benzeri dokusuyla dikkati çeken tarihi Kilistra Antik Kenti, astrofotoğrafçılık tutkunlarını ağırladı.

Konya'da görsel şölen: Yıldızlar Kilistra'nın tarihi dokusuyla birleşti
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Konya'da görsel şölen: Yıldızlar Kilistra'nın tarihi dokusuyla birleşti

Haçlılardan yağmacılara kadar birçok topluma ev sahipliği yapmış olan ve "Kral Yolu" üzerinde bulunan antik kentte, yaklaşık 100 fotoğrafçı gökyüzü fotoğrafı çekmek için bir araya geldi. 

İHA

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