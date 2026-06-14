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Millilere Konyaspor forması ile tribünden destek

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver şehrinde oynadığı ve ilk yarısı 1-0 geride tamamladığı maçta tribünden destek veren taraftarlar arasında Konyaspor forması dikkat çekti.

Millilere Konyaspor forması ile tribünden destek
Muhammet GümüşYazi İşleri Müdürü
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Kanada'nın Vancouver şehri BC Place Vancauver Stadyumu'nda oynanan müsabakada Dünya’nın dört bir yanından gelen ve A Millileri destekleyen taraftarlar tribünleri doldurdu.

Millilere Konyaspor forması ile tribünden destek

Konya Selçuklu'da Milli maç coşkusu
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Konya Selçuklu’da Milli maç coşkusu

Maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği "Taraftar Yürüyüşü" etkinliğinde buluşan ay yıldızlı taraftarlar millî formaları ve ellerindeki Türk bayraklarıyla Millilerimizi yalnız bırakmadı. 

Millilere Konyaspor forması ile tribünden destek

Tribünlerde millî formaların yanında Konyaspor şehri müdafaa tişörtü ile dikkat çeken Kanada vatandaşı Majeed Velji ve belirli aralıklarla Konyaspor maçlarına da gelerek takip eden Türkiye formalı Muhammed Lalji tribünden tüm taraftarlarla birlikte tutkulu tezahüratlarıyla 24 yılın ardından A Millî Takımımızın çıktığı ilk Dünya Kupası maçında coşkunun parçası oldular.
 

Muhammet Gümüş

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