Millilere Konyaspor forması ile tribünden destek

Kanada'nın Vancouver şehri BC Place Vancauver Stadyumu'nda oynanan müsabakada Dünya’nın dört bir yanından gelen ve A Millileri destekleyen taraftarlar tribünleri doldurdu.

Maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği "Taraftar Yürüyüşü" etkinliğinde buluşan ay yıldızlı taraftarlar millî formaları ve ellerindeki Türk bayraklarıyla Millilerimizi yalnız bırakmadı.

Tribünlerde millî formaların yanında Konyaspor şehri müdafaa tişörtü ile dikkat çeken Kanada vatandaşı Majeed Velji ve belirli aralıklarla Konyaspor maçlarına da gelerek takip eden Türkiye formalı Muhammed Lalji tribünden tüm taraftarlarla birlikte tutkulu tezahüratlarıyla 24 yılın ardından A Millî Takımımızın çıktığı ilk Dünya Kupası maçında coşkunun parçası oldular.

