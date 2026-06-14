Konya Selçuklu'da Milli maç coşkusu

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası yolculuğundaki ilk maçı olan Türkiye - Avustralya karşılaşmasına dakikalar kala, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'na akın eden vatandaşlar otoparkı doldurdu.

Konya Selçuklu'da Milli maç coşkusu
Muhammet GümüşYazi İşleri Müdürü
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24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Milli Takımımız için tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da tek yürek oldu.

Konya Selçuklu'da Milli maç coşkusu

Bu kapsamda hazırlıklarını yapan Selçuklu Belediyesi’nin organizasyonuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Maça dakikalar kala Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Milli Takımın ilk karşılaşmasını hep birlikte izleme fırsatı buluyor.

Konya Selçuklu'da Milli maç coşkusu

Daha önce açıklandığı gibi Milli maç heyecanının yaşanacağı program sabah namazının saat 04.50’de cemaatle kılınmasıyla başladı ve namazın ardından 06.00’da katılımcılara çorba ikramında bulunuldu. 

Konya Selçuklu'da Milli maç coşkusu

Daha sonra vatandaşlar, saat 07.00’de spor salonu içerisindeki dev ekrandan A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki ilk maçını hep birlikte takip ederek bu büyük milli heyecana ortak oluyor.
 

Muhammet Gümüş

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