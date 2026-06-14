Konya Selçuklu'da Milli maç coşkusu

24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Milli Takımımız için tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da tek yürek oldu.

Bu kapsamda hazırlıklarını yapan Selçuklu Belediyesi’nin organizasyonuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Maça dakikalar kala Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Milli Takımın ilk karşılaşmasını hep birlikte izleme fırsatı buluyor.

Daha önce açıklandığı gibi Milli maç heyecanının yaşanacağı program sabah namazının saat 04.50’de cemaatle kılınmasıyla başladı ve namazın ardından 06.00’da katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Daha sonra vatandaşlar, saat 07.00’de spor salonu içerisindeki dev ekrandan A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki ilk maçını hep birlikte takip ederek bu büyük milli heyecana ortak oluyor.

