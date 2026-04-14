Konya'da bisküvi kutusundan çıkanlar ekipleri harekete geçirdi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bisküvi kutusundan çıkanlar polis ekiplerini harekete geçirdi.
Konya Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İlçedeki adrese düzenlenen operasyonda, R.K isimle şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu.
Evde yapılan aramada bisküvi kutusuna gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.