Konya Büyükşehir'de 2 imza

Sarı-siyahlılar, Manisa Basket'ten Mustafa Faruk Yerkazanoğlu'nu transfer ederken, Enes Bayraktar'la ise sözleşme uzattı

Konya Büyükşehir'de 2 imza
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Basketbol Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon kadrosunu oluşturma adını transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-siyahlılar, Manisa Basket’ten Mustafa Faruk Yerkazanoğlu’nu transfer ederken, Enes Bayraktar’la ise sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçen sezon takımımız için mücadele eden
Enes Bayraktar ile 1 yıllık sözleşme uzatmıştır. Enes Bayraktar’a Konya BBSK forması altında başarılı bir sezon diliyor, birlikte nice başarılara imza atmayı temenni ediyoruz” denildi.

Konya Büyükşehir'de 2 imza

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Konya Büyükşehir Belediyespor ayrıca son olarak Manisa Basket forması giyen 2004 doğumlu Mustafa Faruk Yerkazanoğlu’nu kadrosuna kattı. Konya Büyükşehir Belediyespor tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Manisa Basket forması giyen 2004 doğumlu Mustafa Faruk Yerkazanoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Mustafa Faruk Yerkazanoğlu’na Konya BBSK forması altında başarılı bir sezon diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz” ifadelerine yer verildi. 

Hüseyin Turgut

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