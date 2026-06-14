Konyasporlu futbolcu, dünya evine girdi

Yeşil-beyazlı takımın önemli isimlerinden Melih İbrahimoğlu, Sakarya'da yapılan düğünle Kübra Aksoy ile hayatını birleştirdi

Konyasporlu futbolcu, dünya evine girdi
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Tümosan Konyaspor’un başarılı ve önemli isimlerinden Melih İbrahimoğlu, dünya evine girdi. Yeşil-beyazlı futbolcu, Sakarya’da düzenlenen düğünde Kübra Aksoy ile hayatını birleştirdi. Konyaspor’dan yapılan açıklamada, “Konyaspor’umuzun başarılı futbolcusu Melih İbrahimoğlu, Sakarya’da düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdi. 

Konyasporlu futbolcu, dünya evine girdi

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Futbolcumuz Melih İbrahimoğlu, hayatını Kübra Aksoy ile birleştirdi. Konyaspor Ailesi olarak Melih-Kübra çiftini kutlar, bir ömür boyu mutluluklar dileriz” ifadelerine yer verildi. 26 yaşındaki futbolcuyu, mutlu gününde Konyaspor’dan takım arkadaşları ve yöneticiler de yalnız bırakmadı. Yeni Meram ailesi olarak Melih-Kübra çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hüseyin Turgut

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