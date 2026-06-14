Konyasporlu futbolcu, dünya evine girdi

Tümosan Konyaspor’un başarılı ve önemli isimlerinden Melih İbrahimoğlu, dünya evine girdi. Yeşil-beyazlı futbolcu, Sakarya’da düzenlenen düğünde Kübra Aksoy ile hayatını birleştirdi. Konyaspor’dan yapılan açıklamada, “Konyaspor’umuzun başarılı futbolcusu Melih İbrahimoğlu, Sakarya’da düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdi.

Futbolcumuz Melih İbrahimoğlu, hayatını Kübra Aksoy ile birleştirdi. Konyaspor Ailesi olarak Melih-Kübra çiftini kutlar, bir ömür boyu mutluluklar dileriz” ifadelerine yer verildi. 26 yaşındaki futbolcuyu, mutlu gününde Konyaspor’dan takım arkadaşları ve yöneticiler de yalnız bırakmadı. Yeni Meram ailesi olarak Melih-Kübra çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz.