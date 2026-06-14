Konya'da acı kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinden işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Konya'da acı kaza: 1 ölü, 7 yaralı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinden Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bir tavuk çiftliğinde çalışan işçileri akşam vardiyasına götürmek üzere yola çıkan Z.E. idaresindeki servis minibüsü, Kulu-Karakeçili yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Konya'da acı kaza: 1 ölü, 7 yaralı

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan işçilerden Davut Yalçın (45) hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i Kulu Bölge Devlet Hastanesine, 2'si Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

İHA

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