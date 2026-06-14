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Konya'da kene ısırığı ile hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'da kene ısırığı ile hayatını kaybetti
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İzmir'den yaz tatili için gelen 65 yaşındaki D.D., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yaşamını yitirdi.
  • D.D.'nin, memleketi Kayabaşı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde vücuduna kene tutunduğu ve eşinin keneyi çıkardığı öğrenildi.
  • İlk başvurularında kene ısırığını belirtmeyen D.D., son sevk edildiği hastanede bilgi vermesine rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir'de yaşayan D.D. (65), yaz dönemini geçirmek üzere eşiyle birlikte memleketi olan Beyşehir'e bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde geldi. 

Bir süre sonra rahatsızlanan D.D., önce Derebucak Devlet Hastanesi'ne ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu, ancak iddiaya göre başına gelen kene tutunma öyküsünü burada sağlık çalışanlarına anlatmadı. 

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Durumunun ciddiyeti nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen D.D.'nin, doktorlara evlerinin bahçesinde vücuduna kene tutunduğunu, eşinin ise keneyi çıkardığını anlattığı öğrenildi. 

Bu bilgi üzerine KKKA şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan D.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

Ailesi tarafından teslim alınan D.D.'nin cenazesi, doğup büyüdüğü Kayabaşı Mahallesi'nde defnedildi. 

İHA

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