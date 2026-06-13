Konya'da milli maç için ek seferler devrede

AKOM, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçı kapsamında şehir genelinde kurulacak etkinlik alanlarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla bazı otobüs hatlarında ilave seferler düzenleneceğini duyurdu.

Konya'da milli maç için ek seferler devrede
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • AKOM, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı maç kapsamında Konya'daki etkinlik alanlarına ek otobüs seferleri düzenleyecek.
  • Ek seferler, 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 06.00’da başlayacak ve Karatay, Meram, Selçuklu ilçelerindeki alanlara ulaşımı sağlayacak.
  • Yetkililer, etkinlik alanlarına ulaşımda yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşları toplu ulaşım araçlarını tercih etmeye çağırdı.

Yapılan açıklamaya göre, Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki etkinlik alanlarına vatandaşların rahat ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için ek seferler planlandı. İlave seferler, 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 06.00’da başlayacak ve ilgili hatlar mevcut tarifeli seferlerine bağlı bulundukları hareket merkezlerinden devam edecek.

Ek sefer uygulanacak hatlar şu şekilde sıralandı:

Alakova: 28, 76, 125
Bosna: 51, 58, 118
Erenköy: 45, 64, 65
Gödene: 84, 113
Meram: 4, 25
Şehir Hastanesi: 31, 41, 127
Yazır: 53, 56, 57, 80

Konya yolunda durdurulan kamyonette sahte paka çıktı
Bu Habere de Bak
Konya yolunda durdurulan kamyonette sahte paka çıktı

Yetkililer, etkinlik alanlarına ulaşımda yoğunluk yaşanmaması ve trafik akışının düzenli sağlanabilmesi için vatandaşlara toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri çağrısında bulundu.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da av yasağı bitmeden kaçak ağ operasyonu
Konya'da av yasağı bitmeden kaçak ağ operasyonu
Konya'da mezuniyet uçuşunda annesini gökyüzüne taşıdı
Konya'da mezuniyet uçuşunda annesini gökyüzüne taşıdı
Konya'daki ulaşım projesinde son durum ne?
Konya’daki ulaşım projesinde son durum ne?
Konya'da öğrencilerden anlamlı buluşma
Konya’da öğrencilerden anlamlı buluşma
Meteoroloji uyardı: Konya'da sağanak ve fırtına riski!
Meteoroloji uyardı: Konya’da sağanak ve fırtına riski!
Konya sokaklarında velilerden sessiz nöbet
Konya sokaklarında velilerden sessiz nöbet