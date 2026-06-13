Konya'da milli maç için ek seferler devrede
AKOM, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçı kapsamında şehir genelinde kurulacak etkinlik alanlarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla bazı otobüs hatlarında ilave seferler düzenleneceğini duyurdu.
Haberin Özeti
- • AKOM, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı maç kapsamında Konya'daki etkinlik alanlarına ek otobüs seferleri düzenleyecek.
- • Ek seferler, 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 06.00’da başlayacak ve Karatay, Meram, Selçuklu ilçelerindeki alanlara ulaşımı sağlayacak.
- • Yetkililer, etkinlik alanlarına ulaşımda yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşları toplu ulaşım araçlarını tercih etmeye çağırdı.
Yapılan açıklamaya göre, Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki etkinlik alanlarına vatandaşların rahat ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için ek seferler planlandı. İlave seferler, 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 06.00’da başlayacak ve ilgili hatlar mevcut tarifeli seferlerine bağlı bulundukları hareket merkezlerinden devam edecek.
Ek sefer uygulanacak hatlar şu şekilde sıralandı:
Alakova: 28, 76, 125
Bosna: 51, 58, 118
Erenköy: 45, 64, 65
Gödene: 84, 113
Meram: 4, 25
Şehir Hastanesi: 31, 41, 127
Yazır: 53, 56, 57, 80
Yetkililer, etkinlik alanlarına ulaşımda yoğunluk yaşanmaması ve trafik akışının düzenli sağlanabilmesi için vatandaşlara toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri çağrısında bulundu.
???? TOPLU ULAŞIM DUYURUSU
???????? A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçı kapsamında Karatay, Meram ve Selçuklu bölgelerinde kurulacak etkinlik alanlarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla bazı otobüs hatlarında ilave seferler planlanmıştır.
???? İlave… pic.twitter.com/4mQJ8eaClh
— Konya AKOM (@KonyaAkom) June 13, 2026