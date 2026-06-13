Konya'da milli maç için ek seferler devrede

Yapılan açıklamaya göre, Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki etkinlik alanlarına vatandaşların rahat ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için ek seferler planlandı. İlave seferler, 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 06.00’da başlayacak ve ilgili hatlar mevcut tarifeli seferlerine bağlı bulundukları hareket merkezlerinden devam edecek.

Ek sefer uygulanacak hatlar şu şekilde sıralandı:

Alakova: 28, 76, 125

Bosna: 51, 58, 118

Erenköy: 45, 64, 65

Gödene: 84, 113

Meram: 4, 25

Şehir Hastanesi: 31, 41, 127

Yazır: 53, 56, 57, 80

Yetkililer, etkinlik alanlarına ulaşımda yoğunluk yaşanmaması ve trafik akışının düzenli sağlanabilmesi için vatandaşlara toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri çağrısında bulundu.