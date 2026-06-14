Konyaspor yönetimine taze kan

Konyaspor yönetimi tazelenmeye devam ediyor. Camianın sevilen simalarından Ali Camgöz yönetime girdi. Konyaspor yönetim kurulunda bir değişiklik daha yapıldı. Yeşil-beyazlı ekipte Asbaşkan Mehmet Baypınar görevinden ayrıldı ve yerine yedek listeden Ali Camgöz dahil oldu. Ali Camgöz daha önce de farklı dönemlerde yönetimde yer aldı ve önemli görevler üstlenmişti.

Camianın sevilen simalarından olan Camgöz, Yusuf Küçükbakırcı ile birlikte Futbol Şube Sorumlusu olarak görev alacak. Oktay Erkek ise Futbol Şube Sorumluluğu görevinden ayrıldı ve Altyapı Sorumlusu olarak yönetimde görev almaya devam edecek. Ömer Atiker Başkanlığındaki Konyaspor yönetiminde daha önce Mert Selek, Celalettin Hakan Katıcı ve Galip Şapçıoğlu yönetimden ayrılmış yerlerine Süleyman Oğuz, Ali Onur Kahraman ve Targun Polat dahil olmuştu.