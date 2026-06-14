  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da evinde yasaklı madde ele geçirilen zanlı tutuklandı

Konya'da evinde yasaklı madde ele geçirilen zanlı tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya'da evinde yasaklı madde ele geçirilen zanlı tutuklandı
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Antalya'dan uyuşturucu sevk edildiği bilgisi alan ekipler, Stad Mahallesi'nde ikamet eden Ç.Ş'nin evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, banyodaki su güğümü içerisinde gizlenmiş sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'da av yasağı bitmeden kaçak ağ operasyonu
Bu Habere de Bak
Konya'da av yasağı bitmeden kaçak ağ operasyonu

Gözaltına alınan Ç.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
 

AA

Bakmadan Geçme

Konya'daki vahşette hayatını kaybeden kadın defnedildi
Konya’daki vahşette hayatını kaybeden kadın defnedildi
Vatandaşların talepleri Karatay'da masaya yatırıldı
Vatandaşların talepleri Karatay’da masaya yatırıldı
Konya'da av yasağı bitmeden kaçak ağ operasyonu
Konya'da av yasağı bitmeden kaçak ağ operasyonu
Konya'da mezuniyet uçuşunda annesini gökyüzüne taşıdı
Konya'da mezuniyet uçuşunda annesini gökyüzüne taşıdı
Konya'daki ulaşım projesinde son durum ne?
Konya’daki ulaşım projesinde son durum ne?
Konya'da öğrencilerden anlamlı buluşma
Konya’da öğrencilerden anlamlı buluşma